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罕見「深海隱士」現蹤南極！　北極星號考察30年來首次遇見

罕見「深海隱士」現蹤南極！　北極星號考察30年來首次遇見

▲總是長時間潛入海底深處的「深海隱士」亞諾氏瓶鼻鯨驚喜現蹤。（翻攝自André Meijboom專頁）

圖文／鏡週刊

在2022年南半球秋季，德國一支科學考察團隊在南極洲海域進行研究時，意外發現了一群罕見的「隱士」亞諾氏瓶鼻鯨（Arnoux's beaked whale）。此一重大發現不僅為南極的生態系統增添了神祕色彩，也為科學界深入了解這種鮮為人知的鯨魚物種開啟了新的研究方向。

亞諾氏瓶鼻鯨是非常喜歡潛水，且能潛入海面下1,000公尺深處，除非需要換氣，否則平時是不會出現在水深不到183公尺的海域。因此想見到如隱士般的牠們，屬實非常不容易。

據美國科技網站《物理學家組織》（Phys.Org）報導，德國科研破冰船「北極星號」（Polarstern）於2022年底開始執行「探討南大洋的生態系統及海冰對食物網的影響」研究計畫。

來自荷蘭瓦赫寧根海洋研究中心（Wageningen Marine Research）及荷蘭皇家海洋研究所（Royal Netherlands Institute for Sea Research, NIOZ）的科學家們，通過觀察和記錄海鳥與海洋哺乳動物的分布情況，估算該區域的生物多樣性。

然而這次亞諾氏瓶鼻鯨的出現大大超出了研究團隊的預期，因北極星號過去於1988年至2018年間，其11次的考察中，完全沒出現過此種「隱士」鯨魚。亞諾氏瓶鼻鯨通常活動於深海，並具備長時間潛水的能力，極少出現在水面，使得其觀察難度極高，因此這次的發現顯得尤為重要。

為了深入了解亞諾氏瓶鼻鯨的分布情況，研究團隊開始收集並整理所有可查證的觀察記錄，包括舊照片、影片、資料庫資料及其他研究報告；最終團隊共收集到108次目擊記錄，涵蓋了1,125隻亞諾氏瓶鼻鯨。而分析結果顯示，這些鯨魚的活動範圍不僅限於深海，牠們更接近海岸，並主要在相對淺水的區域活動。

此外，研究還發現亞諾氏瓶鼻鯨與海冰之間可能存在密切關聯，這可能與海冰提供的食物來源或保護有關。值得注意的是，這種鯨魚全年都能被觀察到，這意味著牠們不像其他鯨魚一樣會在冬季大規模遷徙至無冰的北方水域。

這項研究成果近日發表在《海洋哺乳動物科學》（Marine Mammal Science）期刊上，為了解亞諾氏瓶鼻鯨的生活習性和分布範圍提供了新的見解。研究團隊強調，這次發現凸顯了在南極這樣的極地環境中進行長期生態觀測的重要性。透過這些研究，科學家們希望能加強對這些神祕海洋生物的保護，並為南極海域的保護政策制定提供科學依據。


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