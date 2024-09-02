如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

▲嘉豐幼兒園建築還曾獲紐約設計獎銀牌，風光一時，如今卻因爆發不當事件而蒙上陰影。（翻攝新竹縣政府官網）



圖文／鏡週刊

全國首座公辦民營托育園區新竹縣「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」驚爆老師集體虐童！本刊接獲爆料，有多名老師對數位3歲左右的幼童不當對待，像是用棉被把孩童包裹起來，限制行動自由、把孩童獨自關在沒開燈的廁所、把孩童當不倒翁耍弄，多次粗魯來回推頭、拉手。嘉豐幼兒園2020年12月才開始招生，但2022年和2023年連續2年都發生不當對待幼兒事件，而遭到主管機關裁罰。

本刊調查，新竹縣政府教育局在今年8月中，已找來多名孩童及家長進行訪談，但調查結果尚未出爐。有家長擔憂地表示，這些受害兒童年紀都不到3歲，是很需要大人照顧及建立健康身心的時期，但孩子在幼兒園被老師不當對待後，回到家日日做惡夢驚醒，或突然情緒崩潰大哭，明顯身心受到創傷，專業醫師也建議進行長期的心理治療，治療之路漫長無期，讓家長感到十分心疼。

本刊調查，非營利幼兒園運作方式，是由政府機關提供場地，再發包給教育團隊承攬經營，一次簽約時間為4年，但今年2月及3月間，新竹縣政府教育局召開兩次審議會，當時就提及嘉豐幼兒園過去連續兩年都有發生不當對待幼兒事件，其中今年2月間，就針對去年發生的不當對待幼童部分，裁罰負責人劉百純1萬2千元、行為人謝庭芳6萬元，竹縣府經評估後，認為承覽的社團法人台灣幼兒早期教育協會法人未反映經營管理能力，因此決議不和該團隊續約。

▲新竹縣長楊文科（右二）在嘉豐幼兒園落成時，曾親自到場剪綵，將其認為是重要政績之一。（翻攝新竹縣政府官網）

但有家長質疑，今年7月間，舊的經營團隊曾舉行說明會，向家長允諾會依照《勞基法》規定解僱6名涉及不當對待的教職員，今年8月1日嘉豐幼兒園由新團隊接手管理，卻回聘雇前團隊也曾出現不當對待疑慮的3名教職員，理由是他們並未對孩子直接施以身體傷害的行為，完全忽略他們被監視器拍下，曾對孩童大聲恐嚇「把你舌頭剪掉」「把腳剁掉」甚至將孩子關在暗暗的廁所，或是用力將孩子甩到地上等，明顯會影響孩子心理創傷的對待行為，讓家長難以接受。 現已有多名家長向警局報警，案件仍在調查中。

先前同樣才發生新竹竹北知名教育機構道禾集團位於的托嬰中心，發生老師為圖輕鬆，每天將未滿1歲的嬰兒綁在竹椅上，或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，甚至不讓他們喝水，就算孩子哭喊、掙扎，也置之不理，受害嬰兒不只一人。不僅如此，老師還辱罵孩子又臭又髒，根本是屎，中心主管也視若無睹，甚至在聯絡簿上造假、糊弄父母，家長忍無可忍，已驗傷報警。

政府近年不斷推出政策鼓勵生育，並陸續增加托育機構及計畫，為的就是鼓勵國人多多生育，挽救少子化的國安危機，但近年卻不斷爆發幼教人員施虐嬰幼兒的情況，讓許多家長感到惶惶不安，無所適從，改善措施還有待相關機關研議處置。

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