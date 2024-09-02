　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

嘉豐幼兒園建築還曾獲紐約設計獎銀牌，風光一時，如今卻因爆發不當事件而蒙上陰影。（翻攝新竹縣政府官網）

▲嘉豐幼兒園建築還曾獲紐約設計獎銀牌，風光一時，如今卻因爆發不當事件而蒙上陰影。（翻攝新竹縣政府官網）

圖文／鏡週刊

全國首座公辦民營托育園區新竹縣「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」驚爆老師集體虐童！本刊接獲爆料，有多名老師對數位3歲左右的幼童不當對待，像是用棉被把孩童包裹起來，限制行動自由、把孩童獨自關在沒開燈的廁所、把孩童當不倒翁耍弄，多次粗魯來回推頭、拉手。嘉豐幼兒園2020年12月才開始招生，但2022年和2023年連續2年都發生不當對待幼兒事件，而遭到主管機關裁罰。

本刊調查，新竹縣政府教育局在今年8月中，已找來多名孩童及家長進行訪談，但調查結果尚未出爐。有家長擔憂地表示，這些受害兒童年紀都不到3歲，是很需要大人照顧及建立健康身心的時期，但孩子在幼兒園被老師不當對待後，回到家日日做惡夢驚醒，或突然情緒崩潰大哭，明顯身心受到創傷，專業醫師也建議進行長期的心理治療，治療之路漫長無期，讓家長感到十分心疼。

本刊調查，非營利幼兒園運作方式，是由政府機關提供場地，再發包給教育團隊承攬經營，一次簽約時間為4年，但今年2月及3月間，新竹縣政府教育局召開兩次審議會，當時就提及嘉豐幼兒園過去連續兩年都有發生不當對待幼兒事件，其中今年2月間，就針對去年發生的不當對待幼童部分，裁罰負責人劉百純1萬2千元、行為人謝庭芳6萬元，竹縣府經評估後，認為承覽的社團法人台灣幼兒早期教育協會法人未反映經營管理能力，因此決議不和該團隊續約。

新竹縣長楊文科（右二）在嘉豐幼兒園落成時，曾親自到場剪綵，將其認為是重要政績之一。（翻攝新竹縣政府官網）

▲新竹縣長楊文科（右二）在嘉豐幼兒園落成時，曾親自到場剪綵，將其認為是重要政績之一。（翻攝新竹縣政府官網）

但有家長質疑，今年7月間，舊的經營團隊曾舉行說明會，向家長允諾會依照《勞基法》規定解僱6名涉及不當對待的教職員，今年8月1日嘉豐幼兒園由新團隊接手管理，卻回聘雇前團隊也曾出現不當對待疑慮的3名教職員，理由是他們並未對孩子直接施以身體傷害的行為，完全忽略他們被監視器拍下，曾對孩童大聲恐嚇「把你舌頭剪掉」「把腳剁掉」甚至將孩子關在暗暗的廁所，或是用力將孩子甩到地上等，明顯會影響孩子心理創傷的對待行為，讓家長難以接受。 現已有多名家長向警局報警，案件仍在調查中。

先前同樣才發生新竹竹北知名教育機構道禾集團位於的托嬰中心，發生老師為圖輕鬆，每天將未滿1歲的嬰兒綁在竹椅上，或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，甚至不讓他們喝水，就算孩子哭喊、掙扎，也置之不理，受害嬰兒不只一人。不僅如此，老師還辱罵孩子又臭又髒，根本是屎，中心主管也視若無睹，甚至在聯絡簿上造假、糊弄父母，家長忍無可忍，已驗傷報警。

政府近年不斷推出政策鼓勵生育，並陸續增加托育機構及計畫，為的就是鼓勵國人多多生育，挽救少子化的國安危機，但近年卻不斷爆發幼教人員施虐嬰幼兒的情況，讓許多家長感到惶惶不安，無所適從，改善措施還有待相關機關研議處置。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】竹北嘉豐幼兒園驚爆虐童　用棉被捆童、關漆黑廁所
【狠師壽司捲虐童】竹北再爆恐怖虐童幼兒園　3歲稚兒被當人體壽司捲
【狠師壽司捲虐童1】棉被裹童不乖關廁所　揭竹北嘉豐幼兒園粗暴冷血行徑

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門

台鐵區間車驚傳起火！疑乘客行動電源釀禍　地板焦黑畫面曝

快訊／高雄傳命案！女子全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

新北男約友北勢溪捉蝦　放蝦籠疑失足溺水！送醫不治

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門

台鐵區間車驚傳起火！疑乘客行動電源釀禍　地板焦黑畫面曝

快訊／高雄傳命案！女子全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

邵琇珮列京華城案共犯！離譜「方案四」幕後推手　檢將發動約談

通緝犯好友被捕他幫送外套卻慘了　陸軍士官竟將步槍子彈帶出營

如集中營！　竹北恐怖幼兒園竟連2年出事

新北男約友北勢溪捉蝦　放蝦籠疑失足溺水！送醫不治

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

紅雀全場狂敲21支安打擊敗洋基！　沃克單場5安創歷史

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

柯被帶走69小時　批檢編故事、壓迫凌虐

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

即／高雄女全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

更多熱門

相關新聞

柯文哲無保請回　館長23字聲援

柯文哲無保請回　館長23字聲援

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院庭訊後於今（2）日凌晨裁定柯文哲無保請回。對此，柯文哲支持者、網紅館長（陳之漢）在臉書寫下23字，表達感謝。

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

驚爆老師集體虐童　揭竹北嘉豐幼兒園恐怖行徑

驚爆老師集體虐童　揭竹北嘉豐幼兒園恐怖行徑

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

即／柯文哲在地下候審室過夜！

即／柯文哲在地下候審室過夜！

關鍵字：

鏡週刊嘉豐幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面