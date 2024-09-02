驚爆老師集體虐童　揭竹北嘉豐幼兒園恐怖行徑

▲Mia老師也同樣用棉被包裹幼童，甚至還拿拖鞋拍打幼童耳朵旁邊的地板，讓幼童飽受驚嚇。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

新竹縣政府斥資1億5365萬打造的全國首座公辦民營托育園區「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」驚爆老師集體虐童！本刊接獲爆料，有多名老師對數位3歲左右的幼童不當對待，只因孩子哭鬧，就用棉被將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動，只露出一顆頭呼吸，有不到3歲的孩子因被棉被捆著不舒服而哭鬧掙扎，就被老師獨自關進沒開燈、黑漆漆的廁所，家長看到監視器畫面時，得知孩子被老師冷血粗暴對待，感到心疼又憤怒。

▲嘉豐幼兒園設施齊全，讓許多家長趨之若鶩，卻爆出多起老師不當對待事件。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

本刊調查，小新(化名）家長指出，上月間發現孩子身上有不明傷痕，由於已經不是第一次，所以他跟園方表示，要查看監視器，結果竟看到平日親切和藹的A老師（代稱），在午睡時間，幼幼班孩子們在地上鋪棉被睡覺時，因小新疑似不想睡覺，就被A老師用捲壽司方式，用棉被裹起來，全身只露出一顆頭，接著拖拉他到老師監視器死角處，小新因為不舒服而想掙扎，該老師就坐到椅子上，用雙腳夾著小新，然後開始自顧自滑手機。

▲嘉豐幼兒園是新竹縣府斥資1億5,365萬元打造，為全國首座公辦民營0至6歲托育園區。（翻攝新竹縣政府官網）

後來A老師可能受不了小新不停反抗，又將原本在地上的小新，以雙手穿過腋下的方式，把他「扛」到廁所，且根據監視器畫面可以看見，廁所裡的電燈根本沒有打開，不到3歲的小新被獨自關在黑暗的小空間中，當然是不斷哭鬧，A老師也完全不理會，甚至又走回去將本來半開的廁所拉門整個關上，似乎覺得眼不見為淨，完全沒有擔起看顧小孩的職責。

▲有幼童只因不想午睡，就遭老師關進沒開燈的廁所內許久。（翻攝新竹縣政府官網）

還有更讓人憤怒的是，整個幼兒園竟不只一名老師有問題。另一名小凱的家長指出，前陣子他接到幼兒園電話通知，指教育局接獲申訴，對嘉豐幼兒園展開調查，發現小凱也被老師不當對待，請家長隔天到幼兒園看監視器。家長在看監視器前，先以電子聯絡簿詢問小凱的老師B（代稱），當時B老師回應，只是在跟孩子玩推人遊戲。

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