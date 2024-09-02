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社會 社會焦點 保障人權

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

嘉豐幼兒園2022年才啟用，有許多遊樂設施提供孩子探索。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

▲嘉豐幼兒園2022年才啟用，有許多遊樂設施提供孩子探索。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

圖文／鏡週刊

全國首座公辦民營托育園區新竹縣「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」驚爆老師集體虐童！本刊接獲爆料，有多名老師對數位3歲左右的幼童不當對待，只因孩子哭鬧，就用棉被將孩子用捲壽司方式捲起，只露出一顆頭呼吸，限制他們四肢行動，甚至有家長發現，孩子身上時常出現不明傷痕，老師說只是在跟孩子玩遊戲，直到不當對待事件爆發，家長收到通知而到幼兒園查看監視器，發現老師所謂的遊戲，是用不小的力道推孩童的頭，再拉手臂扯回，來來回回多次，孩童臉部表情充滿恐懼，根本不像是玩遊戲，讓家長心碎。

讓人憤怒的是，嘉豐幼兒園竟不只一名老師有問題。另一名小凱的家長指出，前陣子他接到幼兒園電話通知，指教育局接獲申訴，對嘉豐幼兒園展開調查，發現小凱也被老師不當對待，請家長隔天到幼兒園看監視器。家長在看監視器前，先以電子聯絡簿詢問小凱的老師B(代稱)，當時B老師回應，只是在跟孩子玩推人遊戲。

有幼童只因不想午睡，就遭老師關進沒開燈的廁所內許久。（翻攝新竹縣政府官網）

▲有幼童只因不想午睡，就遭老師關進沒開燈的廁所內許久。（翻攝新竹縣政府官網）

但家長仍心有存疑，隔天到幼兒園看監視器影片，就發現B老師將原本站著的小孩，以雙手穿過孩子腋下，用扛起來方式，要小孩到另一處盤腿坐下，接著就用力推小孩的額頭、又拉手臂將小孩身體回正，又推頭又拉手來回至少三四次，畫面中同時也有另一名小孩同樣被迫盤腿坐在地上，兩名小孩臉部都充滿驚恐，根本不像是在玩遊戲。

許多家長都會親自走訪幼兒園，確保孩子受教環境。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

▲許多家長都會親自走訪幼兒園，確保孩子受教環境。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

除此之外，小凱還被一名C老師（代稱）用3、4條棉被捲起來，孩子掙扎喊很熱，C老師還說：「沒有，你沒有很熱，你是很冷，老師才幫你蓋棉被」但事發當下正值炎熱的六月，C老師把孩子包裹起來還不夠，又拿起拖鞋，在只剩下一顆頭露出來的孩子耳朵旁邊拍打地板，發出劇烈聲響，孩子又驚嚇又害怕的模樣，讓家長心疼又憤怒。

除了小凱家長，還有多位家長也是接到教育局通知，才知道自己孩子被不當對待。有家長指，社工簡訊中提及，孩子被老師綁在椅子上，限制行動自由，還有家長則是被通知，孩子有被用棉被捆住，還有被老師踢頭、用力壓頭及大力拉扯，有老師還用拉扯圍兜兜拖拉的方式挪動小孩，但園方提供給他們查看的監視器畫面，已經過剪輯及篩選，並非事發當天完整監視器，有家長越想越不對勁，認為社工應是有看到相關證物，才會通知他們孩子遭不當對待，不解為何和他們所見的「實際情況」卻落差甚大。

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