　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄航線再+2！濟州航空10月開飛首爾金浦、釜山　拚明年天天飛

▲▼濟州航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲濟州航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄航線再+2！立法委員許智傑今（2）日公布高雄航線最新消息，濟州航空10月將開飛高雄，10/17直飛首爾金浦機場以及10/29直飛釜山金海機場。高雄市府團隊近期帶領業者到韓國拚觀光，在高雄的韓流演場會一場接一場，身為交通委員的許智傑說，感謝業者看好高雄市場，將會爭取更多業者進駐。

目前高雄直飛韓國首爾航線，包含國籍航空華航、長榮、虎航，以及韓國籍德威航空都有執飛，每日都有航班往返，載客率也相當亮眼。10月起濟州航空加入錦上添花，10/17直飛首爾金浦機場、10/29直飛釜山金海機場，提供旅客更多元選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼濟州航空10月開飛高雄-首爾金浦、釜山　拚明年天天飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲濟州航空10月開飛高雄-首爾金浦、釜山。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑提到，目前直飛釜山只有釜山航空一家，未來濟州航空加入，初期釜山規劃一週三班，已向業者爭取，希望明年1月起可以每日一班，提供更方便的旅客服務，同時加深高雄與釜山的連結。 　

許智傑並說，台灣虎航也將於10月開闢富國島航線，10月可以說是高雄航線大爆發的一季，感謝業者們看好高雄的市場，他也將會持續爭取更多航空業者進駐高雄。

他並透露下一步目標，包含爭取星宇航空到高雄、日本航空復飛、華航復飛熊本航線、韓國籍航空開闢濟州島、國籍航空直飛釜山等，期待很快又有好消息可以向高雄鄉親好友們報告。

ET快訊
18歲繼女手拿電子煙　吳東諺刪照道歉了
規模5.5地震「中北部有感」　氣象署：屬0403餘震
快訊／00929開獎　年化配息率跌破10%
快訊／墾丁驚見女屍！著黑背心、牛仔裙
快訊／16:26規模5.5地震！　最大震度4級
快訊／國家警報響！　預估震度3級以上
快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐
國民黨團替柯文哲抱屈「人權被侵害」　批檢調強押人想居功
北檢將抗告！律師見「柯文哲無保裁定」曝：至少面臨2大挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才剛躺床！「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

花蓮規模5.5地震「屬0403餘震」　氣象署：未來還會有

時薪183元！她一算「為何大家不做兼職」　網搖頭點出1關鍵

快訊／16:26花蓮近海規模5.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄航線再+2！濟州航空10月開飛首爾金浦、釜山　拚明年天天飛

快訊／國家警報響！16:26發生有感地震　預估震度3級以上

中高齡失業重返職場有多難？　平均得等2.7年

鬼門關前探廢墟！3屁孩撞見「2乾屍」嚇到失語　專家警告：快收驚

北檢抗告！律師見「柯文哲無保裁定」曝：至少面臨2大挑戰

要去羽田機場！他「錯跑到成田」深夜急搭小黃　驚人帳單曝光

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

才剛躺床！「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

花蓮規模5.5地震「屬0403餘震」　氣象署：未來還會有

時薪183元！她一算「為何大家不做兼職」　網搖頭點出1關鍵

快訊／16:26花蓮近海規模5.5「極淺層地震」　最大震度4級

高雄航線再+2！濟州航空10月開飛首爾金浦、釜山　拚明年天天飛

快訊／國家警報響！16:26發生有感地震　預估震度3級以上

中高齡失業重返職場有多難？　平均得等2.7年

鬼門關前探廢墟！3屁孩撞見「2乾屍」嚇到失語　專家警告：快收驚

北檢抗告！律師見「柯文哲無保裁定」曝：至少面臨2大挑戰

要去羽田機場！他「錯跑到成田」深夜急搭小黃　驚人帳單曝光

部落達人帶路台東深度遊！走進成年禮傳統領域　大石壁秘境喝咖啡

吳鳳被爆當導遊帶團澄清了！　「陪客人走行程」發聲吐無奈

傳奇教練貝克之子代打敲首安　貝克：我一直相信他會大聯盟球員

沒看到關鍵角度畫面　美網超扯判決協會致歉了

才剛躺床！「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

日本福岡動物園幼象三度脫逃　市長致歉：已採取措施

南迴公路聯結車過彎側翻！與對向休旅車擦撞　2駕駛擦挫傷

韓國派狀元候補左投先發　中華隊排前4棒左打教頭解釋原因

60歲布萊德彼特穿LV喇叭褲超帥　牽小26歲女友打片曬恩愛

JR西日本最新觀光列車10月上路！亮點搶先看　私人包廂看移動風景

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

生活熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

摩羯估成中颱　明晚起變天

快訊／11號颱「摩羯」今晚生成　朝巴士海峽移動

日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝差別

564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！

快訊／16:26發生有感地震　預估震度3級以上

摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝

摩羯明起變天！　颱風好發期來了

快訊／16:26花蓮近海規模5.5「極淺層地震」　最大震度4級

北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他嘆：取締就是個笑話

更多熱門

相關新聞

推廣高爾夫運動觀光邀韓籍球手徐秀娟來台南體驗遊程

推廣高爾夫運動觀光邀韓籍球手徐秀娟來台南體驗遊程

台南市政府攜手教育部體育署推動發展地方特色運動觀光，於7月至9月期間推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，以高爾夫運動觀光為主題，透過與旅行社合作上架方式，致力拓展台南城市運動觀光新客群。

首要任務推「人本交通」　陳世凱：台灣觀光亮點還要努力

首要任務推「人本交通」　陳世凱：台灣觀光亮點還要努力

上半年旅館營收「北增南退」　學者喊話新交長：用國際角度推觀光

上半年旅館營收「北增南退」　學者喊話新交長：用國際角度推觀光

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

高雄人不搭輕軌？一票點頭曝致命傷：都騎車

米其林標準變了　找一星餐廳最好

米其林標準變了　找一星餐廳最好

關鍵字：

高雄航線濟州航空台灣虎航觀光航空業者

讀者迴響

熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

賭柯文哲沒被羈押要高空彈跳！　王世堅喊「稍安勿躁」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面