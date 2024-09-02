高雄航線再+2！濟州航空10月開飛首爾金浦、釜山　拚明年天天飛

▲濟州航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄航線再+2！立法委員許智傑今（2）日公布高雄航線最新消息，濟州航空10月將開飛高雄，10/17直飛首爾金浦機場以及10/29直飛釜山金海機場。高雄市府團隊近期帶領業者到韓國拚觀光，在高雄的韓流演場會一場接一場，身為交通委員的許智傑說，感謝業者看好高雄市場，將會爭取更多業者進駐。

目前高雄直飛韓國首爾航線，包含國籍航空華航、長榮、虎航，以及韓國籍德威航空都有執飛，每日都有航班往返，載客率也相當亮眼。10月起濟州航空加入錦上添花，10/17直飛首爾金浦機場、10/29直飛釜山金海機場，提供旅客更多元選擇。

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▲濟州航空10月開飛高雄-首爾金浦、釜山。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑提到，目前直飛釜山只有釜山航空一家，未來濟州航空加入，初期釜山規劃一週三班，已向業者爭取，希望明年1月起可以每日一班，提供更方便的旅客服務，同時加深高雄與釜山的連結。

許智傑並說，台灣虎航也將於10月開闢富國島航線，10月可以說是高雄航線大爆發的一季，感謝業者們看好高雄的市場，他也將會持續爭取更多航空業者進駐高雄。

他並透露下一步目標，包含爭取星宇航空到高雄、日本航空復飛、華航復飛熊本航線、韓國籍航空開闢濟州島、國籍航空直飛釜山等，期待很快又有好消息可以向高雄鄉親好友們報告。