妻分娩困難要剖腹產！男嫌「開刀就壞掉了」要另娶　她手術台上狂求情

▲大馬一名女子因被醫生判定需剖腹產而被丈夫嫌棄「壞掉了」。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子在即將生產的時刻，卻因丈夫對剖腹產的冷漠反應而感到心寒。這位丈夫不僅無法接受妻子因醫療需求必須剖腹產，甚至威脅妻子如果她進行手術，就會另娶他人，讓這位準媽媽在手術前的關鍵時刻感到孤立無助。

綜合外媒報導，這名妻子日前在TikTok秀出她與丈夫的對話截圖，顯示丈夫對她選擇剖腹產的決定極度不滿，認為這將導致她的身體「壞掉」，還聲稱不想擁有一個「壞掉」的妻子。丈夫甚至威脅道，如果妻子堅持要剖腹產，自己就會迎娶其他女子，還表示不再願意與她繼續生活。

儘管這位妻子當時已經被麻醉，準備進行手術，但她仍冷靜地試圖與丈夫溝通，解釋自己是因為醫生建議才決定剖腹產。然而，丈夫卻冷漠以對，不僅沒有給予任何支持，也沒有陪伴在她身邊，甚至還口出惡言，指責妻子「毀了自己的身體」、「我不想要一個壞掉的妻子」。

最後，這名女子只能心灰意冷地獨自進入手術室。儘管女子仍順利生下孩子，但這段經歷讓她感到十分受傷，認為自己作為母親受到了不公平的對待。這段影片在網上曝光後，瞬間引發廣泛討論。

曾在醫院工作的醫生Samhan也在影片下方回應，強調剖腹產是為了保障母嬰安全的必要措施，「母親的身體不會因手術而『壞掉』，重要的是產後的護理與康復，因此母親在自然分娩遇到困難時，應以母嬰健康為首要考量」。