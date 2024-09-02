「我在浴缸要了你」正妹超商店員與人夫不倫　判賠正宮8萬

▲人夫傳浴照和露骨訊息給小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名梁姓人夫經常到超商購物，認識正妹店員小愛（化名）竟「天雷勾動地火」，不但一起牽手出遊，人夫還傳自己在浴缸泡澡的相片給小愛，問「沒妳在不會變大」，小愛露骨的秒回「我在我就會在浴缸要了你」，正宮發現兩人的對話後氣炸，提告求償80萬元，法院審理後判兩人應賠償8萬元。

判決指出，在玻璃公司上班的梁男經常到住家附近的超商購物，因而認識正妹店員小愛，兩人經常互傳露骨的調情簡訊，某日梁男洗澡時，傳了自己在浴缸泡澡照片給小愛，還問「沒妳在，不會變大」，小愛回「我在我就會在浴缸做，在浴缸要了你」、「一樣可以做」、「比較深」、「坐身上就好」、「不然就是趴著」，露骨火辣。

兩人的親密互動後來被正宮發現，正宮還發現兩人一起牽手出遊的照片，氣得提告兩人侵害配偶權，求償80萬元。

法院審理時，梁男辯稱曖昧的簡訊都是開玩笑的，而且正宮取得簡訊都是偷拍，不能當證據，出遊的相片則是因為小愛車禍受傷，他才「扶著」小愛，並不是「牽著」；小愛則是辯稱一起出遊是因為他相戀7年的男朋友過世，才請梁男陪她去福安宮拜拜，梁男怕她傷心過度摔倒，才「扶著」她。

法官檢視相關事證後，不採信兩人的辯詞，判兩人應賠償正宮8萬元，兩人不服上訴，但仍被高雄高分院駁回，仍判賠8萬元確定。