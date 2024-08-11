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社會 社會焦點 保障人權

「結婚後沒舒服過」人妻偷吃小王一直想要　懷孕生子挨告了

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲彰化一名人夫發現妻子偷吃小王還傳裸照，怒將妻子告上法院。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名人夫發現妻子小美(化名)偷吃，還用他借給兒子的手機，和小王傳裸照、大聊鹹濕話題，包含「那時候你怎麼會給我X摸呢」、「跟他結婚後沒有舒服過」等語，憤而將小美告上法院。彰化地院審理，判小美侵害配偶權，要賠40萬元，可上訴。

人夫表示，他和小美結婚9年，育有3名子女，感情原本融洽幸福，不料某天下午他拿手機給長子使用，螢幕突然跳出臉書訊息，點選後他發現小美忘記登出帳號，內容除了小美傳送的裸照外，還有與小王互傳「老婆加油」、「讓我天天想騎你」、「那時候你怎麼會給我X摸呢」、「跟他結婚後沒有舒服過」等訊息，讓他看了痛苦萬分。

人夫說，在他發現之後，兩人繼續於今年5月2日到6日之間，傳送許多不堪入目的內容，包含「那知道妳也超級興奮」、「是啊！好死不死我剛好受精」、「他不可能趴這做，他都正面做又不舒服」、「沒我技術好」、「我X屁股你超爽耶」、「至少做完下面洗一下」、「才不會有我的味道」、「我還跟他朋友說我都幫你用口交！我都沒有幫他用」、「那老婆脫光自慰老公看一下」、「都麻你害我一直想要」，顯示兩人不僅相約性交，小美還因此為小王生下小孩，破壞他的家庭美滿，提告對小美求償50萬元。

全案審理時，小美沒有出庭，也沒提出提出書狀作何聲明或陳述。法官認為，小美拿人夫借給兒子的手機偷情，卻不顧訊息如果被兒子看到，會嚴重戕害子女的心靈，審酌人夫為低收入戶，小美去年年收3906元，判她侵害配偶權，要賠丈夫40萬。可上訴。

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