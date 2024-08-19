約人夫泡湯捲婚外情挨告！曾格爾撤回上訴　確定要賠正宮30萬

▲曾格爾當時與父親赴北檢出庭，近日傳出撤回上訴決定，確定要賠30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾被稱為「登山女神」的曾格爾先前與富商陳坤保傳出婚外情，被正宮「公關女強人」岳啟儒提告索賠200萬元，一審士林地方法院判曾格爾須賠30萬元；曾格爾原本不服結果，上訴二審，未料曾格爾近日決定撤回上訴，確定認賠30萬元。

曾格爾被控於2022年8月間，單獨和陳坤保到知名溫泉飯店「三二行館」開房泡湯，不僅違反當時新冠肺炎防疫期間的隔離規定，還被正宮岳啟儒從陳男的平板電腦揪出2人互傳「昨晚沒防護，記得買藥吃」等曖昧對話，岳啟儒截圖存證後於2022年底提告，主張配偶權遭曾格爾侵害、求償精神慰撫200萬元。

陳坤保出庭坦承與曾格爾有「肢體上親密接觸」，自稱一時意亂情迷。曾格爾始終喊冤，堅稱陳男自稱已離婚、很孤單，她陪陳男到「三二行館」吃飯，並沒泡湯共宿，更與陳男絕無親密關係。但證人揭穿曾格爾狡辯，指陳男夫妻和曾女不止一次在朋友聚會碰面，陳男也公開介紹岳女是他太太。

法官指曾格爾與陳坤保互傳的訊息裡，曾提到「你（陳男）又不是單身要怎麼但我去（出國）」，可見曾格爾辯詞不實在，且2人討論共赴「三二行館」時，提到「要不要住日式套房泡湯」、「能不能在房間用晚餐」，顯然用餐之外還泡湯與住宿，且互相碰觸身體私密部位，一審據此判決曾格爾須賠30萬元。

一審判賠後，曾父曾國良揚言不上訴，「等拿到單子（判決書）會去繳，爸爸埋單！」但曾格爾仍上訴二審。而一審判決岳啟儒得針對自己勝訴部分聲請假執行，她查出曾格爾在北市有薪資酬勞，因此向北院聲請假執行；曾格爾也因此赴北院繳納30萬擔保金，聲請免為假執行。未料近日曾格爾撤回上訴，確定要賠30萬元。