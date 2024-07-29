Kolas稱隨扈因吃藥「夢遊傳訊示愛」！名醫也好奇：什麼藥這麼嗨？

▲總統府前發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）

記者閔文昱／綜合報導

總統府前發言人Kolas Yotaka去年遭爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，為此她近日在「人間魚詩社」詳細闡述事件經過，除了強調與李姓隨扈的關係「如同兄弟姊妹」，還稱對方是因服用藥物才產生夢遊與脫序行為，包括傳遞表達愛慕的訊息。不過此說法也被胸腔內科名醫蘇一峰質疑，「到底吃了什麼藥可以這麼嗨？吃安眠藥有這麼爽？」

Kolas近日在「人間魚詩社」撰文並接受訪談，強調與李姓隨扈僅是阿美族語中的「Salikaka」（如兄弟姊妹般），對方是長期支持民進黨的牧師的兒子，兩人從早年即有認識，且在選舉期間因為無日無夜的團隊工作而形成親如家人的關係。

▲正宮提告Kolas Yotaka。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

Kolas進一步解釋，李姓隨扈長期服用藥物以穩定情緒與改善睡眠問題，卻產生夢遊與脫序行為的副作用，而在此狀況下向她傳遞大量訊息，包括脫序的愛慕表達。為此她也表示理解，並在對方因藥物造成的無意識病理反應下傳遞大量訊息給她時，她都會以簡短回應安撫對方。

對此，蘇一峰在粉專發文質疑，「所以男隨扈他是吃了藥才會回應Kolas，要攻頂聖母峰嗎？安慰Kolas賣力要把lucy小寶寶生回來嗎？」並好奇「他們到底吃了什麼藥可以這麼嗨？吃安眠藥有這麼爽？」

事實上，Kolas去年被爆出不倫事件後，隨即遭李姓隨扈的妻子提告求償，花蓮地院今年3月一審判決Kolas應賠償75萬元。對此，Kolas表示將上訴到底，認為這不是審判，而是「輪暴」。她也強調，整起事件已經不再以法論法，也不看證據，而是把價值、道德、政治炒成一鍋名叫「公道」的菜。