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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅該不該高空彈跳？　許智傑緩頰：事情還不到最後的結果

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／記者皮心瑀攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城等弊案遭檢調偵辦，民進黨立委王世堅曾說若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，而北院2日凌晨諭知柯文哲無保飭回，當庭釋放。對於王世堅要不要兌現承諾，同黨的許智傑今在立法院新會期報到時表示，事情還不到最後的結果，等到最後再來決定王世堅該不該高空彈跳。

王世堅槓上柯文哲，日前表示柯文哲如果被羈押的話，他就帶個便當去看柯文哲；柯文哲反嗆王世堅，「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」對此，王世堅則回應，要賭就賭做得到的，喊出要賭高空彈跳。

針對柯文哲京華城的案子，北檢在偵訊柯文哲以及時任北市府副市長的彭振聲後，北院2日凌晨諭知柯文哲無保飭回，當庭釋放。北院說明，柯文哲非都委會與會人員，也無相關專業，加上檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪高度可能性」程度，因此諭知請回。對此，北檢將提出抗告。

面對外界關注王世堅會不會高空彈跳，許智傑受訪時說，事情還不到最後的結果，最後的結果當然如果是王世堅講錯，他真的會去高空彈跳，但現在還不是時候，等到最後再來決定王世堅要不要去跳。

許智傑也指出，民眾黨逐漸衰退是可以預期的，柯文哲過去一直罵藍綠都是垃圾，說藍綠都就會有貪污的情況，那其實柯文哲目前看起來就是比藍綠還要嚴重，那當然最後到底他會不會有問題，靜待司法結果。

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