借鑑台灣經驗！日本自民黨總裁參選人石破茂提倡　內閣成立防災省

▲石破茂參考台灣經驗，表示未來若順利成為首相，將在內閣設立防災省。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨即將於本月進行下一屆總裁（黨主席）投票，預計12日公布告示、27日投開票，目前有11位人選有意參選，包括民調始終列居第一、第二的前幹事長石破茂。隨著今年第10號颱風珊珊為日本帶來強烈風雨，石破茂受訪時也表示，他有意創建「防災省」，並參考台灣在避難收容所的設計。

石破茂日前接受日媒《朝日新聞》旗下新聞網站「AERA dot.」所進行的專訪，面臨此次是政治生涯中第5度參選黨總裁，他表示自己必須要成為日本下一任總理大臣（首相），並計劃參考台灣、義大利的防災經驗，在內閣裡籌組「防災省」，以求日本能夠迅速應對地震、颱風等天災。

石破茂表示，此次他參選自民黨總裁主要三大訴求，其中之一是在內閣裡創設「防災省」。他透露，當台灣花蓮今年4月3日發生大地震時，台灣竟然能夠在數小時內開設避難場所，將災民們以家庭為單位進行疏散，且避難場所備妥足夠的帳篷、廁所，甚至還有餐車。

石破茂指出，相較之下，今年元旦日本發生的能登半島大地震，平時在防災工作的應對上就顯得較為不足，光是避難場所就與上個世紀發生「關東大地震」時毫無區別。

石破茂認為，就算防災省無法在災難預測上成為先知，也能夠在災害發生後盡力避免災民們死亡，因此未來中央政府必須要成立專門用來防災的相關單位，所以他必須成為下一屆總理大臣。