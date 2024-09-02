日本診所氯氣外洩！警封鎖現場「30人狂咳急疏散」　9人頭痛送院

▲廣島中島土谷診所疑似氯氣洩漏，警方緊急封鎖現場。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本廣島市一家診所9月2日上午發生疑似氯氣洩漏事故，造成約30人出現咳嗽等不適症狀，另有9人因身體不適被送院治療。

綜合日媒報導，這起意外發生於廣島市中區的中島土谷診所。當地2日上午9時30分，診所一名女員工通報，診所疑似發生了氯氣外洩，造成多人身體不適，於是警消部門派出了10多輛消防車和救護車，緊急疏散現場數十人，同時也進行交通管制，以確保公共安全。

事後，當局確認院內約有30人出現咳嗽等症狀，另有9人因頭痛等問題被進一步送往附近醫院治療，其中包括一名護理人員。幸運的是，這幾人的意識還算清醒，狀況並不嚴重。

《讀賣新聞》指出，這起意外疑似是因為診所員工誤將亞氯酸和乙酸混在了一起，導致氯氣產生所致。目前，當局正在進一步調查事件原因，以確認是否有化學物質洩漏。