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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重大司法案件頻發生　賴清德：不分黨派「有證據就依法偵辦」

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德上任後首度接受知名主持人張雅琴的《雅琴看世界》節目專訪，訪談從老家議題談到兩岸、國防與外交態度，還有產業佈局、能源轉型等關鍵性議題。另外，針對近來爆發多起社會各界關注的重大司法案件，賴清德也在專訪中強調尊重司法的態度，不針對個案表達看法，但「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」。

針對萬里老家議題，日前選在執政100天時做「礦工生活紀念館」，賴清德親曝想法，認為這是「紀念」，也是「肯定」，謝謝那個年代的礦工對國家經濟發展的犧牲。

隨後，專訪也提及近日備受社會關注重大司法案件，賴清德強調尊重司法，不針對個案表達看法，但「不分政黨、不問何人，只要有證據就依法偵辦」，再次展現賴清德從一而終、一視同仁的高道德標準。

而針對兩岸與外交議題，賴清德重申「和平四大支柱行動方案」，並首次親自揭露他在823戰役勝利66週年追悼典禮談話的背後脈絡與傳達意涵。席間，賴清德也多次感謝前總統蔡英文過去8年打下的基礎，被問到想跟蔡英文說什麼時，賴清德則維持一貫幽默表示，「蔡總統生日快樂」（註：8月31日是前總統蔡英文的生日）。

值得關注的是，身為「資深體育迷」的賴清德，特地將日前金牌拳擊選手林郁婷送他的「金色拳擊手套」帶到現場，並親自戴上手套，向張雅琴示範如何擊拳，運動魂展露無遺，「這個是林郁婷送給我的」，拳擊手套更久久都捨不得脫下。邊戴著手套的賴清德，邊回憶奧運期間自己緊盯賽況的過程，手舞足蹈，興奮之情全寫在臉上，也透露成立體育暨運動發展部的背後心願與歷程。

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