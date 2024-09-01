2台灣人在菲律賓被抓！詐騙大本營162人落網　可能驅逐出境

▲菲律賓突襲度假村，逮捕162名外籍人士，包括2名台灣人。（圖／翻攝自菲律賓星報）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓8月31日突襲中部拉普拉普市（Lapu-Lapu）「旅遊花園度假村」，查獲網路犯罪與詐騙大本營，逮捕162名外籍人士，包括2名台灣人、1名馬來西亞人、6名緬甸人、70名印尼人以及83名中國人，接下來可能被驅逐出境。

美聯社等報導，菲律賓整起行動源自於印尼駐馬尼拉大使館請求救出8名被迫在線上遊戲中心工作的印尼人，依據菲律賓總統府反有組織犯罪委員會（PAOCC）的說法，菲律賓100多名政府特務人員在軍事情報機構的協助之下，突襲搜查旅遊花園度假村（Tourist Garden Resort）。

這波突襲搜查行動總計逮捕162名外籍人士，這些人分別在3處「詐騙農場」工作，涉及網路戀愛詐騙、遊戲、投資詐騙。菲律賓表示，度假村業主已經被抓，可能面臨刑事指控，包括窩藏非法居留的外籍人士。

報導提到，被逮捕者分別是2名台灣人、1名馬來西亞人、6名緬甸人、70名印尼人以及83名中國人，接下來將接受移民局調查，可能被驅逐出境。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令封殺中國線上賭博公司的舉動，受到北京政府的歡迎。根據推估，菲律賓全國總計大約有400多間，據信雇用數萬名中國與東南亞公民。當局懷疑，數千名中國人、越南人等東南亞國家的人被非法招募，被迫在壓迫性條件之下工作。