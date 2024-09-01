騙徒傳LINE「我是樓上新鄰居」　他1句霸氣揭穿了：北七逆！

▲對方聲稱是樓上新搬來的鄰居。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙集團常想出新話術、手法，讓人防不勝防。最近，就有網友貼出LINE訊息截圖，只見有非好友用戶禮貌傳訊表示，「不好意思打擾你一下，我是樓上新搬來的鄰居。」不過，收到訊息的人一眼就看穿對方是詐騙，「洗北七逆？老子住透天啦！」令原PO直嘆「現在的詐騙話術真的無奇不有～」

有網友在「爆廢公社」分享一張LINE對話截圖，只見有非好友用戶傳來訊息，「不好意思打擾你一下，我是樓上新搬來的鄰居！」「冒昧的打擾到你，是因為下個月初我可能會拆除一面牆壁，到時候可能會打擾到你，具體時間我到時候會提前通知你，還請多多諒解！」

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儘管對方語氣相當有禮貌，但收到訊息的人卻開嗆，「哩洗北七逆？老子住透天啦！X詐騙！」原來是因為收到訊息的人根本不可能有「樓上鄰居」，一眼就看出對方在騙人。屋主還反嗆，「安抓？還是你要在我家頂樓加蓋？要講啊！」

看到貼文後，許多人也驚呼有收到，「我也有，他說他住11樓，我還跟他聊說我家也在裝修，然後回過神才發現，我家只有9樓，哪來11樓？」「我也遇到，一樣的話術超傻眼」、「我收到的是『樓下』新搬來的住戶，其他內容一樣耶！所以他們已經有在改台詞了。」也有網友歪樓，「可以回答我家樓上是公媽廳 請問您是哪位祖媽？」

有人則納悶，「但這要騙什麼？」引來內行指出，「慢慢的侵蝕你～跟你互動越來越頻繁，從拆牆聊到愛你一萬年」、「只是一個開頭而已，慢慢的就會每天跟你親愛的、早安晚安各種關懷，上套之後就會開始要錢了」、「這種就是放長線釣大魚的類型，聊開了就會開始下套騙錢了。」