警方舉牌警告要求立即解散！　小草嗆：要辦就來辦

▲小草號召包圍北檢被指違反集會遊行法，柯文哲志工團執行長李逸明嗆：要辦就來辦。（圖／CTWANT提供）

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民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案，8月30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，8月31日凌晨抵達北檢複訊，不過柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回，北檢對柯文哲聲請羈押禁見。柯文哲的支持者1日號召群眾前往包圍北檢；對此，中正一分局也在上午10時5分第一次舉牌，對小草宣告集會遊行違法。而柯文哲志工團執行長李逸明也在稍早的宣講中怒嗆，「要辦就來辦」。

中正一分局指出，分局依集會遊行法第26條規定，公平合理考量人民集會權利與其他法益之均衡維護，已針對活動主持人李逸明實施2次書面勸導；惟李民本日仍持續動員舉辦活動，故由分局長張嘉煌於1日10時5分第一次舉牌警告。目前由4個分局中正一、北投、大同、松山共100名警力支援，若群眾仍持續聚集，不排除將支援警力提升至330名。

對此，針對中正一分局舉牌警告違反集會遊行法一事，柯文哲志工團執行長李逸明也在稍早的宣講中怒嗆，「民進黨當初有多反對集會遊行法，現在竟然要用集會遊行法來辦我們，要辦就來辦。」

中正一分局也指出，因群眾於北檢外圍舉辦集會遊行，根據集會遊行法第6條所列，北檢北院為集會遊行的禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會；惟依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由。

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