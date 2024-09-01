北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

▲支持者到北檢外聲援柯文哲。（圖／（左）記者黃克翔攝、（右）黃敬雅Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，8月31日複訊後遭檢方聲押禁見，不少支持者呼朋引伴，到北檢門外集結、聲援。網上卻出現一張「小草群組」的訊息截圖，有人聲稱有到現場，但因為自己有異位性皮膚炎跟蕁麻疹，不能久曬太陽，所以就先回家了；另一人則說腳有點扭到，在家伺機而動，話題引發議論。

時常發表政治議題評論的前空姐黃敬雅昨（8/31）日在Threads貼出一張小草群組的訊息截圖，其中有人稱「我剛剛到現場，太熱了先回家了」、「我有異位性皮膚炎跟蕁麻疹，不能久曬」，要戰友們加油。另一人則回，「沒問題，我剛剛腳也有點扭到，現在家裡伺機而動。」

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貼文一出，就有人在留言處笑呼，「明明就是在家懶得動，還伺機而動」、「小草大面積患病，我得了『去不了台北地檢』病」、「缺乏行動力耶！嘴上的巨人，行動的侏儒！」「我頭髮骨折、指甲流血也是會去啊！這些都是藉口！」「笑死各種理由回家」 、「這戰力是怎麼回事」 、「寧願不要說話也不要聽到藉口一大堆…這種隊友在群裡我應該會幹爆他！」

不過，截圖被轉貼到PTT的HatePolitics板後，有鄉民就直呼，「來反串的吧XD」、「這群組都臥底吧」 、「應該是反串群組吧？反串味滿明顯的」 、「太反串了啦XDDDDDD！伺機而動笑死」 、「欸這反串太明顯，我都看得出來欸XDDDD」 、「擺明是反串」 、「都分不清是真還是反諷了。」