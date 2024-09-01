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柯文哲到案第3天！今上午與律師閱卷做筆記　晚間迎戰聲押庭

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴，8月30日到案至今，已在台北院檢候審室睡2晚。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲因台北市長任內處理京華城容積率案，涉犯收賄、圖利等罪嫌，昨（8月31日）經台北地檢署聲押禁見，柯文哲在候審室睡了第2晚，台北地院今上午先召開「限制閱卷庭」、調查檢方聲請限制辯護律師閱卷的理由後，准許律師在檢察事務官監督下，手寫筆記卷證重點、不得影印拍照，且之後開完聲押庭，須繳回所有卷證筆記、不能外流，目前律師閱卷中。

北院基於柯文哲所涉案情矚目，法官昨深夜預先排定今召開聲押庭之前，先召開「限制閱卷庭」處理檢方聲請限制辯護律師閱卷的理由，這個程序對大眾而言相當陌生。

▲▼ 民眾黨支持者聚集北檢前聲援柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨支持者聚集台北地檢署外聲援柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

北院今解釋，檢方聲押被告，依法「得」到庭陳述聲押理由與必要證據，但涉及《刑事訴訟法》第93條第2項所稱可能構成勾串滅證甚至危害他人生命、身體之虞的卷證，檢方應另行分卷敘明理由，請求法院以適當方式限制或禁止被告與律師獲知，此時檢方「應」出庭說明並指明限制或禁止的範圍。

北院指出，若聲押案件檢方沒聲請限制閱卷，辯護律師通常可影印整套卷證帶走、律見被告討論答辯策略，但柯文哲的聲押禁見案，檢方聲請限閱，因預先已篩選掉與本次無關且另案偵辦的內容，所以僅聲請限制辯護律師閱卷「方式」，只准手寫筆記卷證重點，不能完整抄錄，也不能影印拍照等。

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲（中）深陷京華城弊案被指涉收賄、圖利等罪嫌，經檢方聲押禁見，今（1日）開聲押庭前與律師一起閱卷。（資料照／記者李毓康攝）

今上午8點30分召開的「限制閱卷庭」，因檢方聲請限制閱卷對象包括同案被告、台北市府前副市長彭振聲，柯文哲與彭振聲及2人的辯護律師，都在庭聽取檢方聲請限制閱卷理由，經法官准許限閱聲請後，由檢方派檢察事務官在法庭裡監督辯護律師做筆記。

北院表示，開聲押庭之前先調查限制閱卷並不少見，跟聲押案無關的卷證，法官也不會看，以免影響心證，所以本件辯護律師閱卷內容跟承審法官相同，辯護律師手寫筆記在聲押庭可用來辯護，必要時可請求法官提示卷證正本，但開完聲押庭，就會收回律師的閱卷筆記，以免外流，律師若對外轉述，自負相關責任。

▲▼ 檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市府前副市長彭振聲（中）也被檢方聲押禁見。（圖／記者李毓康攝）

法官今沒限制柯文哲2人與辯護律師閱卷時間，為加快閱卷速度，加上本件不能如同未限制閱卷的個案，由律師影印卷證再抱去給被告邊看邊討論，為保障柯文哲2名被告閱卷權利，准許2人和各自律師在同一個法庭裡，遠遠隔開同時閱卷，禁止雙方交談。

法官將待律師閱卷結束後，再給2名被告各自與律師律見討論時間，法官利用此時間閱卷，因此要等到晚間才會召開聲押庭，目前預計是8點開。

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