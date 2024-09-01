自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

▲近來出現「貼條碼」風潮。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會在Threads上發文，與其他網友互動。近日Threads上，忽然出現「繳帳單」風潮，有些網友會貼出自己的繳費條碼，詢問是否有人願意幫忙繳納？值得一提的是，還真的有網友幫忙繳掉，因此這樣的現象也在其他平台上掀起討論。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出好幾張Threads的截圖，從畫面可見，有一些網友在平台上貼出自己的繳費單，並分別在文中表示「幫我繳」、「有人可以幫我繳嗎」、「我來實測」、「抱歉不應該當網路乞丐，但是真的窮到吃土」。

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帳單從1000元左右至1萬多元都有，其中還有網友真的貼出繳費明細，讓貼出帳單的網友驚訝表示，「我真的被嚇到了」，謝謝好心人，她會記住這份驚喜的。

對於這樣的現象，「爆廢公社」和Dcard上都有不少網友討論道，「放個女生照片就有人繳」、「錢太多應該捐出去」、「這算另類抖內嗎」、「結果單子是男朋友的」、「大家知道怎麼討生活了吧，弄一張假頭貼，正一點，就一堆人幫你繳費」。更有女網友直呼，「吃相有夠難看，不要敗壞女生名聲好嗎」、「超不要臉，結果還有人真的幫忙繳」。

美妝YouTuber蘿倫則在Threads上「跟風」，她在文中表示，因為看到太多發條碼求幫繳費的動態，所以也決定貼出「條碼」。但是她並不是要網友替她繳費，而是認為既然台灣人愛捐錢，不如把錢捐給需要大家幫助的社福機構。其他網友看到後也大讚，「還以為跟風發，結果是導向善良的風向」、「真的很欣賞你的三觀」、「你三觀跟五官都正成這樣是可以的嗎？沒有要給其他女生活路欸」。