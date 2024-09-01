轟吳音寧扯「魚果市場」落井下石　游淑慧：柯文哲1裁示才是問題

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案遭聲押，而任內魚果市場改建，遭前北農總經理吳音寧指控，她曾提節省11億改建方案，但柯置之不理，甚至後來議員質詢，還被痛罵「她懂什麼東西」、「指控貪污是不是」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（1日）表示，吳音寧只是亂扯，趁機落井下石而已，明明因為吳的建議，預算多增3億多，哪來省11億，她更指出魚果市場，柯文哲為政績裁示「減項發包」才是真正問題點。



游淑慧於臉書表示，看到吳音寧侃侃而談魚果市場，但自己不會跟著罵，如果要回應也一定會罵吳音寧，因為自己覺得吳在亂扯，只是趁機對柯前市長落井下石、報個人老鼠冤而已。

游淑慧質疑，司法和議會查案干吳音寧什麼事？當年柯文哲被民進黨議員逼著採納吳音寧方案，修改漁果市場改建案，結果40分鐘的會議，吳音寧其中一些建議被採納後，預算又多增加3億5，哪來的省11億。

游淑慧說，記得2018年還在選議員時，看到第一魚果市場的招標新聞、流程和預算，當時心裡就覺得毛毛的，而且提出公開質疑，甚至列為自己當選議員後監督目標。

游淑慧再說，當選議員後，五年多她一直陸續找市場處、工務局等，私下持續調查。直到今年審議追加預算時，她質疑柯市府當年違法減項招標，並和蔣市府表達，不希望再追加預算，希望可以重做工程評估。

游淑慧提到，她這樣持續監督，當然引起威京和中工的反彈，一樣老招說要告，但質疑的議員那麼多，結果居然威京真正告的只有她。

游淑慧指出，魚果市場的減項發包問題在哪，她再說一次。工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，逼迫下一任市長必須買單追加。她看過當年晨會紀錄，這個便宜行事的減項發包就是柯文哲裁示。

游淑慧再指，為什麼這個案子會預算失控？依照公共工程委員會規定，像這類重大工程原本應該先做先期規畫、再編預算送議會審查，但這個案子為了柯文哲連任政績，從一開始就搶快而違反程序。

游淑慧認為，這樣後來才會預算失控，搞出快200億元的市場改建案，都快要比大巨蛋主體工程還要貴。過去行政院公共工程會就曾來函文，清楚提到多次流標的案子，在重行招標前應檢討流標或廢標之原因，其屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標。

游淑慧說，甚至若因受限於預算，有減項招標的需要，更不應影響工程品質及功能需求。但結果柯市府有理會公共工程委員會的來文嗎？

最後，游淑慧總結，這案子當年柯市府因預算不足搞了個「減項發包」，居然把原規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，都決定先蓋5樓就勉強發包，先用125億蓋個爛尾樓？只要不追加不續蓋，這兩棟市場就不能用？有這樣的事？這合理嗎？這沒有違法嗎？

▼台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）