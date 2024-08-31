熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

▲下周一、二可能有颱風生成，下周後半期影響台灣天氣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓生成了，氣象署表示，下周一、二有機會生成颱風，應是今年11號颱風「摩羯」，歐洲模式預測路徑大幅修正，路徑朝台灣北部海面通過，不登陸台灣，不過後續仍可能有變數，須進一步觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，日本氣象廳已將菲律賓東方海面熱帶擾動升格熱帶性低氣壓，因發展條件好，各模式預測資料都支持發展成颱，預計下周一、下周二可能增強為颱風，應該是今年第11號颱風「摩羯」。

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不過張承傳表示，其後期路徑變化很大，美國模式上午預測往東海和大陸前進，下午模式修正為往日本前進；另歐洲模式上午預測可能直接進入宜花陸地，下午預測修正為往台灣北方海面通過，不會登陸，兩預報中間都出現大幅修正，後續還可能有調整，可多觀察，不過受到熱帶系統北上影響，台灣大氣環境會有改變，下周後半天氣受到影響。

未來一周天氣，張承傳說明，下周二之前天氣與今天類似，大多為晴到多雲，有午後雷陣雨，其中各地山區、中部近山區平地、南部多數平地等有午後雷陣雨機會，尤其屏東一帶；明天中南部有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨；由於風向轉偏東北風，下周一、下周二北部、東北部偶有零星雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周三到下周四有熱帶擾動慢慢靠近，受外圍雲系影響，且風向轉東北風，迎風面東半部、恆春半島、大台北山區不定時有雨，下周四桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雷陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳提醒，下周五開始到下周六，會受到熱帶性低氣壓或外圍環流影響，迎風面降雨會更多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他以午後雷陣雨為主。

溫度方面，張承傳表示，下周一之前以及下周二，各地溫度偏高，普遍有33到36度，大台北、中南部、花東縱谷有局部36度以上高溫。

▼近期高溫趨勢。（圖／氣象署提供）