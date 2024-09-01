傳柯文哲夫妻700萬不法金流　周榆修怒捶門：你們相信嗎？

▲民眾黨秘書長周榆修氣到捶門。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案，8月31日被聲押禁見，預計1日將召開羈押庭，但昨有多家媒體報導，「百萬不明金流」被妻子陳佩琪存入ATM，但數字卻兜不攏，170萬或700萬通通有，隨即被民眾黨強力譴責。脾氣一向溫和的民眾黨秘書長周榆修1日上班時聽聞問題時，痛批「你們相信嗎？」並氣到捶門。

周榆修1日上午8時左右到達民眾黨中央黨部開會，針對怎麼看外界爆出700萬不明金流一事，過去脾氣溫和、被柯文哲形容「較為圓融」的周榆修，先是反問記者「你們相信嗎？（國民黨台北市議員）應曉薇拿了4500萬，一個市長拿700萬，你們相信嗎？」隨即氣到捶了一下大門後離去。

柯文哲31日聲押禁見，週刊爆料柯家有700萬不明金流，遭妻子陳佩琪存入ATM中，隨後又有部分媒體爆出170萬等數字。民眾黨發聲明痛批，檢方於新聞稿中空泛指稱柯文哲主席收受賄賂，毫無相關依據，甚至在新聞稿出來前後，竟又有多篇新聞以獨家報導方式，指稱柯文哲主席有不明資金云云，惡意帶風向試圖導引輿論、未審先判，其心可議，讓偵查不公開淪為笑柄，本黨強烈譴責。

而陳佩琪也到北檢現場向支持者說明，自己絕對相信柯文哲清白，至於新聞媒體不實報導稱「有大量不明的財產來源」，這都不是事實，自己的錢每一筆都是清清楚楚、乾乾淨淨、明明白白，這些來源都有跟檢方清楚交代，但很多媒體引用獨家報導轉述證詞，都是偏頗片面，質疑「有做到偵查不公開嗎？還是對我先生未審先判的報導？我絕對會支持我的先生，捍衛他自己的清白，我絕對會跟他奮戰到底。」