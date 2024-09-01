小草昨衝北檢外「力挺柯文哲」　王浩宇曝現況！網開酸

▲北檢門口31日下午4時湧現人潮。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案風波，31日凌晨因拒絕夜間偵訊遭檢方當庭逮捕，經聲請提審駁回後，下午重新召開偵查庭。北檢大門昨日一早就聚集支持者，下午過後人潮也越來越多，不過王浩宇稍早則貼出一張圖片，透露「現在，現場大概是這樣」。

北檢大門昨日一早就開始聚集柯文哲的支持者，下午過後，人潮也越來越多，「小草」不只靜坐抗議，還舉牌抗議高呼，「相信清白、柯P加油」、「司法蒙塵、人民蒙羞」、「程序要正義」、「綠色恐怖」、「放人、放人」等等。

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民眾黨立委黃國昌、議員黃瀞瑩、前立委蔡壁如、陳之漢（館長）昨日也都有到北檢門口聲援，替現場的小草打氣。當時人潮一度滿到馬路、對面人行道，館長還呼籲「不要再來了，現場人實在太多，可能會給警察帶來困擾」。

不過，王浩宇今（1）日上午7時29分則在臉書貼出一張照片，透露北檢外「現在，現場大概是這樣」。從畫面可見，雖仍有民眾在北檢外，但人潮已明顯少了許多。

貼文底下，還有些網友留言，「真是『人山人海』」、「目測大概有十萬小草，看起來一場大風暴免不了」、「帶頭大哥呢」、「戰力低落」、「就這樣嗎」、「等一下發便當時，看會不會人多點」。但也有網友指出，「請問北檢門口是可以任意、隨意集會或遊行的合法場所嗎」、「包圍北檢是違法行為」。

根據「集會遊行法」第6條，集會、遊行不得在「總統府、行政院、司法院、考試院、各級法院、正副總統官邸、國際機場、港口、重要軍事設施地區、各國駐華使領館、代表機構、國際組織駐華機構及其館長官邸」以及其周邊範圍舉行，但經主管機關核准者，則不在此限。

此外，議員苗博雅在臉書指出，「北檢門口（北院周遭）是法定集會遊行禁制區，依法禁止任何集會遊行。現在是蔣萬安放水」。