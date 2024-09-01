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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯美蘭挺兄：柯文哲是首個犧牲烈士　還會有千萬個入「民進黨黑牢」

▲▼ 台灣民眾黨板橋誓師大會，柯美蘭。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲的妹妹柯美蘭（中）。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，被北檢聲請羈押禁見，預計1日召開羈押庭。柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭發文力挺哥哥，痛批8月30日是台灣歷史性的一天，從民主國家正式成為極權專制國家，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲。」

柯美蘭1日於臉書發文表示，20世紀末到21世紀，有許多國家從民主走向專制，包含俄羅斯、土耳其、委內瑞拉、匈牙利、白俄羅斯、波蘭、泰國等，這些國家都從民主選舉選出總統，之後總統透過控制媒體、控制司法，變成專制國家。

柯美蘭提及，8月30日對台灣是歷史性的一天，一個政府可以利用司法權和警察權，在毫無證據的狀況下拘捕在野黨領袖，這是獨裁政權的開始，台灣也跟上這波歷史逆流，從民主國家正式成為極權專制國家。

柯美蘭指出，8月30日以後，任何想要對抗民進黨貪腐和專制的人，甚至只是妨礙民進黨貪腐的人，隨時會無端入獄。因為台灣已經喪失人權，「所有為虎作倀的檢察官、法官、警察、媒體、網紅、名嘴，恭喜你們成為集權統治集團的成員，但是歷史會記得你們，硬生生把台灣從民主送進專制集團的手中」。

柯美蘭強調，「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。面對極權政府，任何人隨時都會成為受害者。」

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