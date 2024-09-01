3年前嘗試救阿北！苗博雅點出「黃國昌策略」問題：提高被羈押機率

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案風波，北檢大門昨（31）日一早聚集支持者，下午過後人潮也越來越多。不過議員苗博雅就在臉書上發文直言，「號召支持者包圍地檢署，案件關係人不斷隔空喊話」都可能導致檢方向法院提出妨礙偵查、隔空串證，「如果真的愛阿北，就不要再害阿北」。

苗博雅在臉書上發文，說自己是三年前唯一嘗試救阿北的人，所以話不要說太重。對於黃國昌採取的策略，苗博雅只覺得「會提高阿北被羈押的機率」，因為政治操作妨礙偵查的具體行動，也會加強對逃亡、串證、滅證之虞的心證。

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苗博雅接著寫道，「硬辯小組」（指民眾黨中央緊急應變小組）在聲明中提到「搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證？本黨嚴正要求執政當局應出面說明」、「本黨呼籲司法應遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，侵害本黨及柯文哲主席名譽」。

苗博雅對此直言，「硬辯小組」一下要證明說明具體事證，一下又要求偵查不公開，「那到底是要公開還是不要公開？包牌嘛！怎麼做你都會直接打出『司法迫害』卡」。

苗博雅也說，「硬辯小組」號召支持者包圍地檢署，然後案件關係人又不斷隔空喊話，這些作為都可能成為檢方向法院提出妨礙偵查、隔空串證，甚至是逃亡、滅證之虞的佐證，「越這樣硬辯，阿北離土城越近。如果真的愛阿北，就不要再害阿北」。

苗博雅強調，法律程序不是開玩笑，更不是包牌、網軍、假民調可以解決的，如果真的想接阿北回家，「就不要再政治操作」，這樣說不定還有交保的可能。