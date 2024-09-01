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「若10萬小草衝北檢」　黃暐瀚：檢調壓力非常大

▲柯文哲身陷弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲身陷弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲30日遭約談，拒絕夜間偵訊後被捕，柯向文法院聲請提審又遭台北地方法院駁回，引發民眾黨支持者的強烈反應。部分支持者「小草」聚集在北檢門口的行人道上，高呼口號聲援柯文哲；對此，媒體人黃暐瀚指出，若有10萬人包圍北檢，檢調將面臨巨大的壓力，但這也代表，顯然北檢握有相當多的事證。

黃暐瀚31日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，現今支持柯文哲的力量早已不如預期。他表示，支持黨內公職人員「小草」們去聲援想聲援的人，但若場面像當初柯文哲選前之夜一般，有10萬人包圍北檢，從博愛特區到總統府再到景福門都是人潮，那麼檢調勢必會承受巨大的壓力。

黃暐瀚進一步表示，檢調在按下柯文哲家門電鈴的那一刻，早就知道即將面對什麼樣的壓力，畢竟柯文哲不僅是總統參選人，還是在野黨的黨主席。這代表檢調顯然手握大量證據。即便沒有查到金流，柯文哲仍有可能涉嫌圖利，如果小草們一昧認為柯文哲沒有違法，但同時沈慶京、應曉薇、彭振聲全被聲押，「你沒有覺得哪裡不正常？」

黃暐瀚指出，如果檢調過去沒有偵辦鄭文燦和林宜瑾等案件，或許人們會認為檢調對柯文哲涉嫌犯下的五大弊案辦得太重了，但現在若要解讀成是政治迫害的話，大家恐怕不會買單。

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