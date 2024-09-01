柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選了最不好的一個

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案，被北檢聲請羈押禁見，今天將召開羈押庭。對此，律師林智群認為，其實從周五開始，「阿北有幾個選擇，可是他選了一個最不好的選項，好處沒有，但壞處很多的選項。」

林智群在臉書說，A策略：搜索完，檢察官看起來是沒開拘票，請阿北配合到廉政署、地檢署做筆錄，阿北可以故意不配合，逼檢察官直接拘提，直接拘提的效果是，啟動24小時檢調訊問期間，讓檢調沒辦法慢慢問。

林智群表示，不過也不是沒缺點，一開始就跟地檢署槓上，檢察官一定會聲押的（聲押機率100%），反正押了之後，什麼時候要問，還是可以慢慢來。

▼柯文哲遭聲押禁見。（圖／記者李毓康攝）



林智群指出，B策略：從頭到尾配合檢察官訊問，如果檢察官認定阿北回答的內容跟其他證人說法一致，以阿北的身分地位，檢察官在決定是否聲押時，會很慎重，不見得會聲押。

林智群提到，C策略：一開始配合檢察官訊問，檢調24小時期間沒啟動，可以慢慢問（廉政署也真的慢慢問了12小時），檢察官問到凌晨2時40分，已經花了19個小時，阿北突然表示要回家（不配合），那檢察官只能當庭逮捕。

林智群寫道，注意，這個動作讓檢察官聲押的可能性提高了，如果原本只有一半機率，現在變成6成；當庭逮捕後，如果律師沒聲請提審，就是在地檢署休息一下，休息1、2小時都可以，檢察官會准的，但不能離開地檢署，接下來繼續問，問完後，檢察官聲押可能性是60%，但還不是沒有交保的機會。

林智群說，D策略：情況同C，問到一半，阿北表示要回家，不配合，檢察官當庭逮捕，律師聲請提審，這個策略是兩面刃，就是賭法院的態度。

林智群表示，第1，如果法院審理後，認為檢察官逮捕無理由，阿北就直接被放走，地檢署沒辦法繼續問，後面偵辦步調被打亂；第2，如果法院認定檢察官逮捕有理由，駁回提審聲請，那就是檢察官繼續問，多浪費12小時在地檢署，檢察官聲押可能性提高到70%甚至80%。

林智群認為，不過提審程序被駁回的機率非常高，這個是大案子，派出來的檢察官都是一時之選，怎麼可能在「逮捕」這個程序犯錯？所以採取D策略，失敗機會非常高，且得不償失，「阿北採取的是D策略，但沒得到D1結果，賭輸了，結果就是被聲押的機會升高到70-80%。」