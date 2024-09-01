鎖定柯文哲5大弊案！　北檢第6度重啟「神秘端股」

▲柯文哲複訊後遭台北地檢署聲請羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



記者劉昌松、張靖榕／綜合報導

台北地檢署於8月30日對前台北市長柯文哲啟動大規模調查，集中偵辦包括京華城容積率弊案、總統大選政治獻金案、北投士林科技園區地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案，以及南港轉運站BOT案等五大弊案。為此，北檢特別第6度設立神祕的「端股」，由多名檢察官共同辦案，全面展開對柯文哲相關案件的偵查行動。

北檢此次針對柯文哲的調查，除了深入追查京華城案、政治獻金案，還包括北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場與漁類批發市場改建案，以及南港轉運站BOT案。

由於北檢認定案件過於龐大，因此重新啟用「端股」，這個曾在偵辦立委集體貪瀆案等重大案件中發揮關鍵作用的臨時股別，由被稱為「天下第一組」的忠組主任江貞諭領導團隊，負責協調和分配各項偵查工作。

檢察官到地檢署報到後，都會被分配到1個股符，作為辦案時處理司法卷證以及對外文書的發文、歸檔代號，以北檢為例，檢察長的代號是「天股」，襄閱主任檢察官則是「地股」，因偵查不公開的需要，每個股符在電腦系統都有加密，每個檢察官都只能查詢或改動自己案件內資料。

2009年，台北地檢署偵辦高鐵弊案，考量團隊辦案需要，首度啟用「端股」，偵查終結後就關閉，之後凡是遇到重大矚目案件，案情錯縱龐雜的案子，都會由時任檢察長視需要開啟，包括遠雄案、三中案、私菸案，以及最近一次、2020年的立委集體收賄案。