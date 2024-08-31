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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長現身北檢聲援柯文哲　痛批檢肅亂辦案：想滅掉民眾黨！

記者黃克翔、郭玗潔／台北報導

民眾黨主席柯文哲在京華城案中涉嫌圖利遭約談，31日凌晨被移送台北地檢署，柯文哲拒絕夜間偵訊還想離開，遭檢方當庭逮捕，柯聲請提審又遭北院駁回。北檢外今一早湧現大批支持者，頂著烈陽舉牌喊口號，學姐黃靜瑩、黃國昌陸續到場聲援，館長稍早也穿著一身灰白、帶著墨鏡抵達現場力挺柯文哲。

▲▼館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝）

▲館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝，下同）

館長怒批，執政黨執政了100多天都在剷除異己，請檢察官拿出柯文哲收錢的證據，不然沒辦法服眾，「到現在20幾個小時問不出個屁，政治獻金案、補助款、京華城案在瞎拼什麼東西？如果可以這樣拼，民進黨不知道多少人要進去關」，他認為，「先用網路、媒體審案，打壓柯兩個禮拜，名嘴好像我們的法官、檢察官，比誰都懂案情、懂接下來怎麼做，結果就真的發生了」；館長質疑，現在是想先用媒體力量洗掉柯文哲支持者的聲量，再用檢察官這種亂七八糟辦案方式滅掉民眾黨，「覺得民眾黨不死，你睡不著是不是？」

▲▼館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝）

館長喊話，檢調搜索了4個小時、偵訊超過12小時、又逮捕柯文哲，「如果這案子有問題，如果有證據，檢調就拿出來，告訴我們柯文哲收了多少錢，就跟鄭文燦案一樣，現在檢調搜了老半天，搜出了什麼東西？我只要聽到柯文哲家裡搜出了多少錢，是京華城案流過去的，我就心碎，我就跟大家道歉！」

館長批評，「說柯文哲圖利，圖了什麼利、賺了多少錢？我最討厭法院這種事，為什麼大家都說司法不公？我們民主法治國家講求證據，柯文哲收了多少錢，趕快找出來，讓我們傷心。」

館長強調，他認識非常多的政治人物，也支持過非常多的政治人物，今天會來到這裡，是因為柯文哲是他看過最笨的那個，雖然IQ很高，但認識柯那麼多年了，如果柯是一個會收錢、賺錢的人，早就跟他提了，但柯從來不提，還是希望大家能相信柯。在館長講完話後，小草們紛紛大喊「太離譜了！放人！放人！」

▲▼館長抵達北檢。（圖／記者黃克翔攝）

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