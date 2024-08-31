桃園機場捷運9／1增設日韓語服務　全線列車廣播到站名

▲桃園機場捷運公司指出，明（1）日起全列車各站除增設日韓語服務外，各列車到站站名也提供到站廣播服務。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司自2023年7月起，沿線8個重點車站增設日、韓語到站廣播，頗受旅客好評，桃捷公司決定自9月1日起，全線車站列車到站廣播皆會提供日、韓語車站名，讓日、韓籍旅客在列車即將進站前，能聽到親切熟悉母語站名廣播，不用擔心在異地搭乘捷運會迷路，提供個人出遊、商務旅行，或是親子遊，都能在桃園捷運輕鬆看懂、聽懂所有站名資訊。

桃捷公司指出，自2023年7月起，針對直達車停靠及重要終點等8個主要車站增設日、韓語到站廣播服務，不僅日、韓籍旅客感到便利與語言友善，有助於在台灣交通轉乘上提供更好導引，不但廣獲國內旅客正面回饋，有旅客來信建議，期待機場捷運線全線都能使用六語廣播，讓來訪國際旅客感受到更加溫馨且便利服務，打造更友好旅遊環境及提升觀光服務品質。

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▲桃園機場捷運公司除提供日韓與指標外，明（1）日起全列車各站除增設日韓語到站站名廣播服務。（圖／桃捷公司提供）

桃園捷運沿線如A2三重站、A7體育大學站、A9林口站、A17領航站及A19桃園體育園區站等，不僅有知名旅遊休憩景點，也是大型活動與運動賽事舉辦地點。根據統計，搭乘桃園捷運往返機場、高鐵及各大觀光景點的日、韓旅客人次持續增加。桃園捷運現有的中、英、閩、客四種語言廣播基礎上將於明（1）日起全線新增日、韓語廣播，服務面兼顧到國內外旅客需求，提供更完善服務。

除了列車到站廣播外，桃園捷運全線車站的站名指標、月台路線圖等設施，均已加註日、韓語翻譯。此外，車站詢問處旁提供營運摺頁備有中、英、日、韓四種語言版本，旅客可於桃園捷運官方網站下載電子版資訊。網站上提供資料涵蓋票價與時刻表查詢、票種說明、路網圖、車站資訊、乘車方法等，並介紹沿線景點與轉乘資訊，讓國際旅客得以提前規劃行程，享受桃園捷運便捷服務。