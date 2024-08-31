　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

▲▼天氣 午後變天 雷雨鋒面 大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(31日)下午16時20分對8縣市發布大雨特報，另氣象署也對高雄市、屏東縣、嘉義縣、台南市等4地發布大雷雨即時訊息，並同步對台南市南化區發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東、台東地區及台中、南投、雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另氣象署下午16時25分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括高雄市、屏東縣、嘉義縣、台南市，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也同步對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區域為台南市南化區，持續時間至18時25分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據氣象署預報，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨西半部有局部短暫陣雨，台中並有局部大雨發生，午後各地山區及中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生的機率，午後外出要留意天氣變化，攜帶雨具備用。

大雨特報
影響時間：31日下午至31日晚上
大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣
 

ET快訊
張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失200萬...機具成廢鐵
熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐
快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭
力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力
快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」
民眾黨大難題！　如果柯文哲被羈押，要不要開除黨籍？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

鬼月怕卡到陰！不敢進醫院　「滿床中」彰基駁迷信傳言

北市女高職生控「遭噴白色液體」校方不協助　教育局：依法調查中

快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

越替人想=運氣越好！日本腦科學家：助人被稱讚的喜悅就像收到錢

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

鬼月怕卡到陰！不敢進醫院　「滿床中」彰基駁迷信傳言

北市女高職生控「遭噴白色液體」校方不協助　教育局：依法調查中

快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

葬禮上喝酒大鬧！他惹毛隔壁喪家　秒遭「行刑式槍決」

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

生活熱門新聞

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

律師「一句話解釋」柯文哲動機！　認看了難過：何必折磨自己

當庭逮捕柯文哲！他曝狠招「不讓1畫面流出」

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

柯文哲疲勞轟炸19小時　他嘆「2句話」就能搞死你

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

生理期「妹子愛用1物」飄味道　全場尷尬：同事都知道

醫：柯文哲正用他的苦難告訴大家，這是一個什麼樣的國家

周末午後雷雨襲2地　下周可能有雙颱接力生成

「摩羯」颱風生成機率7成　3路徑預測曝「下周末影響台灣」

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨狂轟3縣市　暴雨國家警報又響

快訊／大雷雨狂轟3縣市　暴雨國家警報又響

對流旺盛，中央氣象署今(31日)下午16時01分對台東縣、高雄市、屏東縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨持續1小時。氣象署也對屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉發布山區暴雨災防告警。

快訊／國家警報響　大雷雨再灌2縣市

快訊／國家警報響　大雷雨再灌2縣市

快訊／大雷雨開轟2地　劇烈降雨持續1小時

快訊／大雷雨開轟2地　劇烈降雨持續1小時

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

又有颱風威脅　氣象署：下周五到周末可能靠近台灣

又有颱風威脅　氣象署：下周五到周末可能靠近台灣

關鍵字：

天氣氣象署氣象大雨豪雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面