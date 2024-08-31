快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(31日)下午16時20分對8縣市發布大雨特報，另氣象署也對高雄市、屏東縣、嘉義縣、台南市等4地發布大雷雨即時訊息，並同步對台南市南化區發布山區暴雨災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東、台東地區及台中、南投、雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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另氣象署下午16時25分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括高雄市、屏東縣、嘉義縣、台南市，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也同步對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區域為台南市南化區，持續時間至18時25分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據氣象署預報，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨西半部有局部短暫陣雨，台中並有局部大雨發生，午後各地山區及中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生的機率，午後外出要留意天氣變化，攜帶雨具備用。

大雨特報

影響時間：31日下午至31日晚上

大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣

