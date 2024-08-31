快訊／大雷雨狂轟3縣市　暴雨國家警報又響

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(31日)下午16時01分對台東縣、高雄市、屏東縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈降雨持續1小時。氣象署也對屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午16時01分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台東縣、高雄市、屏東縣，持續時間至17時0分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署也同步對屏東縣隘寮北溪飛龍瀑布群發布山區暴雨災防告警，警戒區包含屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉，持續時間至18時01分。

氣象署表示，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據氣象署預報，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，清晨西半部有局部短暫陣雨，台中並有局部大雨發生，午後各地山區及中南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨發生的機率，午後外出要留意天氣變化，攜帶雨具備用。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市：六龜區、茂林區、桃源區、大樹區

屏東縣：三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

台東縣：卑南鄉、金峰鄉



