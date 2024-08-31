南韓京畿道再度發現「非洲豬瘟」！　緊急撲殺3900隻豬

▲最近南韓再度有豬隻感染非洲豬瘟。（示意圖，非當事豬／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近再度爆發非洲豬瘟（ASF）疫情！繼今年8月中在慶尚北道發現非洲豬瘟的感染案例，在經過19天以後，又在京畿道金浦市的養豬場發現有豬隻感染，為今年第8起的感染案例。

根據《韓聯社》，繼8月12日在慶尚北道永川市的某座農場報告非洲豬瘟感染案例後，今（31）日在京畿道金浦市的養豬場再度發現確診案例，該座養豬場一共飼養3900隻豬，最近暴斃的案例突然增加，於是向防疫當局通報。

南韓政府成立的非洲豬瘟中央事故收拾本部投入防疫小組進行疫調工作，同時管制現場人員與家禽的進出，至於飼養在農場內的豬隻則是依照緊急行動方針的規定，緊急撲殺處理。

為了避免非洲豬瘟疫情再度擴散，防疫當局針對周圍的仁川市、京畿道金浦市、坡州市、抱川市、漣川郡、高陽市、楊州市、東豆川市、江原道鐵原郡的豬農和相關從業人員、車輛實施進出管制，至9月2日凌晨0時30分結束。

對此，南韓國務總理韓悳洙向各單位下達指令，全面做好疫調工作，並要求環境部檢查豬農附近的柵欄，並搜索、捕獲有無暴斃的野豬，「隨著秋夕（中秋節）即將到來，人流的移動增加，增加了傳染病擴散的風險。呼籲相關業者能夠徹底遵守防疫規定，一旦發現有豬隻出現疑似症狀，應立刻向當局通報。」