勞動部擬推移工多元陪伴照顧服務　挨批「預判長照3.0死刑」

▲反對勞動部移工試辦計畫開放「外籍鐘點居服員」記者會。（圖／實習記者歐承翰攝）

記者皮心瑀／台北報導

為回應長者照護需求及減輕一般家庭照顧負擔，勞動部規劃「移工多元陪伴照顧服務試辦計畫」，預定今年9月修正發布，但引來相關團體批評，因為當中除了擴大使用對象至所有年滿65歲以上健康長者，更放寬至「短時數或臨時性照顧需求者」且可提供「非照顧性質之服務」，遭指形同創造了「外籍鐘點居服員」、「外籍鐘點家庭幫傭」二個新職種，恐衝擊本國基層勞工的就業市場，甚至預判長照3.0的死刑。

彭婉如基金會常務董事王品指出，此試辦計畫在大幅放寬使用者資格與服務内容後，已經破壞勞動部一貫的以外籍看護作為本國照顧補充人力的立場。她認為，外籍看護工申請資格，一旦不再以「失能」為限，且服務内容不再以「照顧」為限，不僅衝擊本國就業，同等傷害衛福部過去8年來大力向國人倡導的「預防及延緩失能」觀念與政策作為，勞動部此試辦計畫形同雙頭馬車，破壞行政一體。

王品表示，首先，長照2.0政府開徵新稅來為居服員提高薪資，還舉債用前瞻預算來衝刺普設「一國中學區一日照」，重賞之下吸引到史上最多人投入居服員工作，且供需連動，全國「居服」與「日照」服務使用量也隨人力成長而同步攀升。

王品直指，但「移工多元陪伴照顧服務試辦計畫」，不僅放寬使用資格，把健康長者與癌症都包含進去，更開放短時數、「一對一到宅」等，在資格面與服務面另創藍海，提供比目前長照2.0的居家服務與日照中心還彈性、還多樣化的服務，結果肯定會大量吸走長照目前與未來的使用者，打壞長照的供需。

王品也指出，外籍看護多被家屬要求全盤服侍長輩，這種模式會取代長輩自行安排生活的自理能力，導致退化更快，且外籍看護本為補充性人力，不應大幅放寬，反影響本國勞工就業機會。

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