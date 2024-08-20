北市80歲老婦悶死腦麻兒　「傷痛刻骨銘心」裁准不行國民參審

▲法官認為社會多同情因長照產生的弒親悲劇，老母殺害腦麻兒案子不用再借重國民法官的生活經驗。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市80歲劉姓老母親，長達半個世紀照顧重度腦麻兒子，心力交瘁之下，去年把1萬元紅包塞進兒子嘴裡，再悶住兒子口鼻致死，檢警含淚將劉婦起訴後，因所涉家暴殺人重罪，需由國民法官參與審理，台北地院合議庭考量社會對長照悲劇多持同情態度，本案不需借重國民法官的生活經驗，裁定不行國民參審。

本案最罕見地是，由檢察官主動提出不要讓劉姓老母親在國民法官面前，接受公開審理，台北地院裁定認為，劉婦已經坦承全部犯罪事實，可能適用自首、情堪憫恕2次減刑規定，檢察官與家屬都希望能對劉婦從輕量刑，不希望她因此案入獄。

裁定指出，本案被告家屬就是被害人家屬，傷痛遠比一般兇殺案件更刻骨銘心，社會大眾也類似案件多表同情態度，既然檢辯雙方或被害人家屬沒有任何分歧對立意見，本案已無《國民法官法》立法意旨所指，須借重國民生活經驗、憑藉國民正當法律情感進行審判的必要，考量公開審判可能對患病嬴弱的被告身心產生不利影響，因此裁准本案不行國民參審。

▲劉姓老母親忍痛殺害腦麻兒後痛哭自首所有犯行。（資料照／記者邱中岳翻攝）

根據北檢起訴，劉婦的兒子疑因年幼時施打疫苗後遺症，成為重度腦性麻痺，從小臥床無法自理生活，劉婦因年邁，家人才雇請外籍看護協助幫忙，2023年4月間，劉婦因新冠肺炎確診，一度被隔離在長庚醫院，急著出院回家自主隔離，卻又換成兒子因確診反覆發燒。

劉婦開始覺得心力交瘁，擔心病兒會成為其他親人的負擔，煎熬多日後，決定2023年5月12日先送兒子一程，把自己反鎖在兒子房間，把準備好的1萬元紅包塞進兒子嘴裡，希望兒子「好上路」，再以工具摀住兒子口鼻，她呆坐在兒子身旁，後來開始痛哭，外籍看護從陽台窗戶看到，趕緊通知家屬並報警，腦麻兒子送醫不治，劉婦則向辦案檢警坦承所有犯案動機與經過。