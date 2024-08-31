　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

▲▼烏克蘭進攻庫斯克。（圖／路透社）

▲ 烏克蘭進攻庫斯克。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏軍月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），攻勢持續逾3周後，30日宣布再推進2公里。而北大西洋公約組織（NATO）對此稱烏克蘭有權自衛，進入庫斯克的行動完全合法。

根據《路透》，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）30日宣布，過去一天在庫斯克推進2公里，占領約5平方公里土地，而俄軍在烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）企圖突破烏軍防禦，但以失敗收場。

烏軍6日發動突襲，聲稱3周來控制約100個定居點。基輔稱這次行動是為保護邊境定居點，避免遭受俄軍持續攻擊，堪稱開戰以來最大膽舉措。

分析人士指出，基輔預期莫斯科將重新向庫斯克部署軍隊，使俄軍在烏東的攻勢放緩，不過目前尚無緩和跡象，俄軍聲稱他們愈來愈逼近波克羅夫斯克。

針對烏軍跨境攻擊，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受德媒《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時首度表態，「烏克蘭有權自衛，根據國際法，這項權利不受限於邊界」。

不過史托騰柏格強調，烏克蘭行動前未告知北約這項計畫，北約也不參與其中，而烏軍冒險進入俄國領土，如何行動全然取決於基輔。

他提到，「澤倫斯基已經明確表明，此次行動的目的是建立一塊緩衝區，防止俄羅斯進一步跨境進攻」，「就像所有軍事行動一樣，這是有風險的，但如何自衛由烏克蘭決定」。

ET快訊
改判簡直亂來！洪總直衝小房間：我不是要輸贏
柯文哲聲請提審「反制被逮捕」　律師：合法行使權利但有副作用
人潮炸裂！台南「超長蜈蚣人潮」曝光　全場崩潰：明天更恐怖
快訊／柯文哲遭逮捕13小時！提審遭駁回　北檢下午重開偵查庭
中信兄弟割捨象魔力　確定4洋投續留
柯文哲聲請提審被駁回　法界釋疑「檢方逮捕權」由來
倒車「撞死母子」　台電道歉了
柯文哲遭約談後動作頻頻　黃揚明：想營造被政治迫害的能量

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

南韓京畿道再度發現「非洲豬瘟」！　緊急撲殺3900隻豬

他被關貨車「冷藏車廂」！手機剩1%電成功報警　救出12人

互轟邊境！烏克蘭12F住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命

中國海軍測量艦「侵入日本領海」！　日方強烈譴責

颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

美國伊拉克聯手突襲「擊斃15名IS成員」　美軍7人受傷

泰國遊艇員工「光屁拉屎」餵魚！　噁心畫面曝光

烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

南韓京畿道再度發現「非洲豬瘟」！　緊急撲殺3900隻豬

他被關貨車「冷藏車廂」！手機剩1%電成功報警　救出12人

互轟邊境！烏克蘭12F住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命

中國海軍測量艦「侵入日本領海」！　日方強烈譴責

颱風珊珊風雨肆虐　日本妹房間「牆壁瞬間吹落」！百萬人直呼恐怖

「好了我要走了！」柯式口吻拒絕夜間偵訊　柯文哲慘遭當庭逮捕

巴菲特歡慶94歲大壽！長壽秘訣「只靠5招」　三餐吃垃圾食物也沒差

桃園機場捷運9／1增設日韓語服務　全線列車廣播到站名

阿公畫畫笑他打擊？宋嘉翔化為動力：想辦法精進自己

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

台東活水湖最新夜間水舞！雷射光+水幕投影　白天再玩蘭嶼拼板舟

烏克蘭F-16墜毀1飛官亡　紐時曝「疑遭愛國者飛彈誤擊」

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

快訊／國家警報響　大雷雨再灌2縣市

江少慶暴投掉分因出汗手滑　談對兄弟9連敗「盡量降低失分」

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

竊賊認出法官同學痛哭爆紅　他出獄卻犯更大條

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

飛機氧氣罩離奇掉落　乘客恐慌爆哭

愛心章魚燒6顆2元遭10倍價轉賣　老闆急喊卡

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

F-16作戰墜毀　澤倫斯基將空軍司令解職

補助13萬鼓勵東京女下鄉結婚　日政策被罵翻

颱風珊珊風雨肆虐　她房間「牆壁瞬間吹落」

啥都沒偷　賊煮麵吃「不忘洗碗」

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

中國施壓太平洋島國論壇　公報移除挺台文字

更多熱門

相關新聞

烏住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命　

烏住宅大樓遭彈襲7死　俄控集束炸彈奪5命　

俄烏邊境城市30日都發生攻擊，烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）一棟住宅和一座操場遭到砲襲，造成7死77傷，死者包括一名14歲少女；俄羅斯西部別爾哥羅德州（Belgorod）也遭烏軍轟炸，造成至少5死37傷，傷者包括多名孩童。

即／中國海軍艦艇進入日本領海

即／中國海軍艦艇進入日本領海

日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

日本明年度國防預算逼近2兆元　創歷年新高

烏克蘭F-16墜毀！　拜登拒派戰機維修後勤

烏克蘭F-16墜毀！　拜登拒派戰機維修後勤

124億！克羅埃西亞買8套海馬斯

124億！克羅埃西亞買8套海馬斯

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯庫斯克北約自衛國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面