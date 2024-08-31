烏軍跨境攻庫斯克「再推進2km」！　北約首表態：合法自衛行動

▲ 烏克蘭進攻庫斯克。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏軍月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），攻勢持續逾3周後，30日宣布再推進2公里。而北大西洋公約組織（NATO）對此稱烏克蘭有權自衛，進入庫斯克的行動完全合法。

根據《路透》，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）30日宣布，過去一天在庫斯克推進2公里，占領約5平方公里土地，而俄軍在烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）企圖突破烏軍防禦，但以失敗收場。

烏軍6日發動突襲，聲稱3周來控制約100個定居點。基輔稱這次行動是為保護邊境定居點，避免遭受俄軍持續攻擊，堪稱開戰以來最大膽舉措。

分析人士指出，基輔預期莫斯科將重新向庫斯克部署軍隊，使俄軍在烏東的攻勢放緩，不過目前尚無緩和跡象，俄軍聲稱他們愈來愈逼近波克羅夫斯克。

針對烏軍跨境攻擊，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受德媒《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時首度表態，「烏克蘭有權自衛，根據國際法，這項權利不受限於邊界」。

不過史托騰柏格強調，烏克蘭行動前未告知北約這項計畫，北約也不參與其中，而烏軍冒險進入俄國領土，如何行動全然取決於基輔。

他提到，「澤倫斯基已經明確表明，此次行動的目的是建立一塊緩衝區，防止俄羅斯進一步跨境進攻」，「就像所有軍事行動一樣，這是有風險的，但如何自衛由烏克蘭決定」。