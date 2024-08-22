公公突下交流道「接神秘人吃飯」！她淚崩：是軍職爸　網暖哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

這麼暖的夫家，讓眾人也感動！一名人妻表示，父親是軍職人員，她們家幾乎沒慶祝過父親節，甚至平時很少見面。今年父親節，要跟先生一家從嘉義到台北吃飯，原PO雖納悶但沒想太多，沒想到公公在路程中突然下交流道，說要接朋友，本來她還覺得奇怪，沒想到上車的人正是軍職爸，令她秒噴淚。

女網友在「匿名公社」表示，父親是軍職人員，但這幾年職務一直調來調去，父女倆只有過年才會見面，加上母親在她小時候就離開了，所以她們家從沒慶祝過父親節，嫁到夫家後，則是每年都會和公婆吃父親節大餐。

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今年父親節，突然說要從嘉義跑到台北吃，她雖然覺得CP值不高，但公婆覺得OK的話，她也沒意見。當天一行人開車走國三北上時，車子突然在平鎮下交流道，公公則說要接個朋友一起去。

人妻當時就在心裡冒出OS，「不覺得很怪嗎？自家的父親節大餐，還要帶個朋友？說約在交流道下加油站，對方已經在等了…」就在她滿頭疑惑時，看到上車的人瞬間恍然大悟，「我爸竟然上車了…」也不禁淚崩，「我…我…眼淚不爭氣的噴出來了…」

貼文一出，吸引近5千人狂讚，「這文有洋蔥，好感心的夫家」、「遇到這麼好的公公婆婆很幸福，妳要好好珍惜現在，加油囉！害我差點掉淚」、「我一定也會大哭」、「好有愛的家庭」、「這個洋蔥好大顆喔」、「愛屋及烏的婆家，很棒！兩親家感情一定很好，夫妻間與長輩相處一定也很融洽」、「公婆真的把妳當女兒」、「那種感動真的不是三言兩語可以形容的。」