柯文哲當庭被捕　賴香伶「感受到清算與威嚇」信柯未忘初衷

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城容積率弊案，今日（31日）凌晨2點左右，被檢察官以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。民眾黨前立委賴香伶表示，「從早上到現在所感受到的就是清算與威嚇，以及對於政局的不確定」，她相信柯文哲沒有忘記初衷「政治不難，找回良心而已」。

▲柯文哲被移送北檢複訊的畫面。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲涉嫌京華城圖利案，台北地檢署30日指揮廉政署搜索約談柯文哲以及前台北市副市長彭振聲；柯在深夜被移送地檢署，因拒絕繼續接受夜間訊問，檢方在31日凌晨2點左右以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。柯文哲認為程序違法，聲請提審，等待台北地院法官開庭審理期間，將暫留北檢拘留室。

民眾黨前立委賴香伶30日深夜在臉書發文表示，相信很多支持者心情都很低落，她也感到有一些難過，雖然期待司法可以還給柯文哲清白，「但從早上到現在所感受到的就是清算與威嚇，以及對於政局的不確定」。

賴香伶接著提到，自己已非現任黨公職，但是對黨還是有情感，一榮俱榮、一損俱損，民眾黨還是一個小黨，是靠柯文哲撐起藍綠之外的新政治浪潮，她曾經是其中一員，也會不時關切黨的發展，近期的紛擾讓她心中也有一些疑問，但是她相信，柯文哲應該沒有忘記「政治不難，找回良心而已」這句話。

賴香伶說，她記得柯文哲說的那句話「希望台灣有我們會更好」，在這個關鍵時刻，她期盼能同舟共濟、風雨同行，「柯P加油！」