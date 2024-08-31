嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防





▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」首場次就在國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



自112年底起嘉義市政府警察局主動聯合嘉義市教育處、學生校外生活輔導會等教育單位，並偕同市府少年輔導委員會共同推動「入校園（班級）犯罪預防宣導快閃行動」，以該局「警察大白熊」為犯罪預防形象大使，強化學生反毒、反詐、反霸凌及反數位性別暴力等安全觀念與自我保護意識，於113年5月31日即已走遍全嘉義市45所(不重複)學校，達成普及率100%，後續更獲已實施前往之多間學校申請額外加開場次。



為迎接新學期開始，貴為嘉義第一女子學府的國立嘉義女子高級中學，特別選定於今（30）日開學首日舉辦友善校園週活動，邀請嘉義市政府警察局犯罪預防宣導團到場，攜手合作擴大宣導。宣導團隊由沈炳信局長親自率領Q萌可愛的警察大白熊及所屬刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、交通警察隊、保安警察隊等單位成員組成，一出場即引起全場約1,600名嘉女師生的轟動。



在警察大白熊的帶領下，宣導團以市警局獨創的「防詐反毒火肌舞」做為活動暖身操，邀請全體師生一同手舞足蹈展現開學活力，更召喚嘉義市在地廟宇5尊主神來助陣，宣導遏止霸凌、防範性影像、詐騙、毒品等犯罪被害以及交通事故的發生，藉此展現守護校園安全與學生福祉的決心。活動中，由市警局網紅嘉華三朵花主持，以手機即時線上投票、AR擴增實境遊戲體驗等嶄新且趣味方式進行互動，並贈送出多組警察大白熊系列周邊特色宣導品，成功吸引全校師生目光，獲得現場熱烈迴響。



透過在地文化與科技教育的結合，宣導團隊再次以正面陽光的氣息灌溉友善校園的種子，而過去從未踏入嘉義女中校園的嘉中校友－沈炳信局長更表示，感謝本次校方的熱情邀約，期望團隊在這次難得進入嘉女校園的機會，能將最寶貴的安全知識傳遞、擴散給更多人，最後也轉達嘉義市勇媽黃敏惠市長對同學們的期勉與關心，期建立自我保護意識，都能在安全又友善的校園中健康快樂成長。