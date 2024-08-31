　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防


▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」開學篇首場次就在嘉義第一女子學府－國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」首場次就在國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

自112年底起嘉義市政府警察局主動聯合嘉義市教育處、學生校外生活輔導會等教育單位，並偕同市府少年輔導委員會共同推動「入校園（班級）犯罪預防宣導快閃行動」，以該局「警察大白熊」為犯罪預防形象大使，強化學生反毒、反詐、反霸凌及反數位性別暴力等安全觀念與自我保護意識，於113年5月31日即已走遍全嘉義市45所(不重複)學校，達成普及率100%，後續更獲已實施前往之多間學校申請額外加開場次。

▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」開學篇首場次就在嘉義第一女子學府－國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）


為迎接新學期開始，貴為嘉義第一女子學府的國立嘉義女子高級中學，特別選定於今（30）日開學首日舉辦友善校園週活動，邀請嘉義市政府警察局犯罪預防宣導團到場，攜手合作擴大宣導。宣導團隊由沈炳信局長親自率領Q萌可愛的警察大白熊及所屬刑事警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、交通警察隊、保安警察隊等單位成員組成，一出場即引起全場約1,600名嘉女師生的轟動。

▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」開學篇首場次就在嘉義第一女子學府－國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）


在警察大白熊的帶領下，宣導團以市警局獨創的「防詐反毒火肌舞」做為活動暖身操，邀請全體師生一同手舞足蹈展現開學活力，更召喚嘉義市在地廟宇5尊主神來助陣，宣導遏止霸凌、防範性影像、詐騙、毒品等犯罪被害以及交通事故的發生，藉此展現守護校園安全與學生福祉的決心。活動中，由市警局網紅嘉華三朵花主持，以手機即時線上投票、AR擴增實境遊戲體驗等嶄新且趣味方式進行互動，並贈送出多組警察大白熊系列周邊特色宣導品，成功吸引全校師生目光，獲得現場熱烈迴響。

▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」開學篇首場次就在嘉義第一女子學府－國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）


透過在地文化與科技教育的結合，宣導團隊再次以正面陽光的氣息灌溉友善校園的種子，而過去從未踏入嘉義女中校園的嘉中校友－沈炳信局長更表示，感謝本次校方的熱情邀約，期望團隊在這次難得進入嘉女校園的機會，能將最寶貴的安全知識傳遞、擴散給更多人，最後也轉達嘉義市勇媽黃敏惠市長對同學們的期勉與關心，期建立自我保護意識，都能在安全又友善的校園中健康快樂成長。

▲▼ 嘉義市警局「青春345．就愛543」開學篇首場次就在嘉義第一女子學府－國立嘉義女子高級中學 。（圖／嘉義市警局提供）

 
ET快訊
美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣
柯文哲要「執政當局」講清楚有何證據　他嘆：俗套劇本不忍卒睹
還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」
柯文哲拒夜間偵訊遭當庭逮捕　小草發起集結「接柯P回家」
柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝　曾列8理由：此生最愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防

嘉義淨零學院推動環保教育　提升碳排意識

嘉義市落實防疫與良好衛生習慣　呼籲教托育機構加強環境清消

「抵嘉顧營養健康攏總來」　 嘉義縣特約店家購餐送好禮

嘉義縣毒防中心攜手地檢署　首推專屬女性藥癮者藝術舒壓課程

居民想要好空氣！市議員凌濤籲市府加速桃園煉油廠遷移

玉山黑熊母子出巡　全國高山型國家公園保育暨監測計畫明年上路

新北市圖蘆洲分館另類開學季　體驗小神將走讀廟宇開智慧

基隆推動山坡地水保走入社區　強化高齡者坡地防災意識

微酸回甘黃金比例 ！花蓮文旦柚香甜上市　9／30前購買送獎券

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防

嘉義淨零學院推動環保教育　提升碳排意識

嘉義市落實防疫與良好衛生習慣　呼籲教托育機構加強環境清消

「抵嘉顧營養健康攏總來」　 嘉義縣特約店家購餐送好禮

嘉義縣毒防中心攜手地檢署　首推專屬女性藥癮者藝術舒壓課程

居民想要好空氣！市議員凌濤籲市府加速桃園煉油廠遷移

玉山黑熊母子出巡　全國高山型國家公園保育暨監測計畫明年上路

新北市圖蘆洲分館另類開學季　體驗小神將走讀廟宇開智慧

基隆推動山坡地水保走入社區　強化高齡者坡地防災意識

微酸回甘黃金比例 ！花蓮文旦柚香甜上市　9／30前購買送獎券

陸恢復福建居民赴金門旅遊　陸委會：樂見也歡迎

曝大法官人選有3政治算計　李彥秀批：賴清德真的夠壞！

「小蠻牛」艾卡拉茲大爆冷止步美網次輪　創18年尷尬紀錄

曾是東南亞最大！珍貴建築嘉義榮昌戲院火警　燒剩灰燼民眾嘆可惜

美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

人力不足「台鐵年底再招734人」　公司化後祭39K起首募百名司機員

嘉市警開學日入校嘉義女中　宣導犯罪預防

中華U17男排今爭世錦賽銅牌　「4強唯一亞洲球隊」拚創歷史新猷

中秋烤肉長輩咬不動有解！專家曝食材準備原則：2方法可軟化肉質

苗栗派出所驚見眼鏡蛇！報案民眾目擊門口閒晃　警民合作掃入甕

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

全國高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫明年上路

竹市落實新學期開學整備

嘉義市呼籲教托育機構加強環境清消

桃園市議員凌濤　籲市府加速桃園煉油廠遷移

新北市圖另類開學季　體驗小神將走讀廟宇

嘉義縣首推專屬女性藥癮者藝術舒壓課程

嘉義縣特約店家購餐送好禮

南消參與2024年車禍救援挑戰賽奪得佳績

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

基隆恐龍AR生態園區試營運　科技觀光奇幻之旅即將起航

1年級新生拒進教室　潮州分局長勸15分鐘

建材公司欠稅1112萬元拒繳負責人聲請管收獲准

嘉義市「護童專案」不只開學日

秘境電視轉播站　普渡祭品是蘆筍、靠得住

更多熱門

相關新聞

嘉義市「護童專案」不只開學日

嘉義市「護童專案」不只開學日

為守護國小學童人身與強化校園周邊交通安全，嘉義市政府警察局於開學首日，特別強化「護童專案」勤務，於上、放學途中之交通流量較大時段及路段，每日編排「國小學童上放學安全維護」勤務，結合各校導護老師、志工及家長協會執行校園守望及維護交通秩序。

嘉市警一分局警銀合作　每月通報近30件詐騙

嘉市警一分局警銀合作　每月通報近30件詐騙

嘉市道安宣導　首創「3D地景模擬道路地圖」

嘉市道安宣導　首創「3D地景模擬道路地圖」

嘉市警第二分局所長交接

嘉市警第二分局所長交接

嘉義市警局卸、新任分局長交接

嘉義市警局卸、新任分局長交接

關鍵字：

嘉義市警局犯罪預防宣導

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

柯文哲被捕　前綠委批：欠姚文智道歉

柯文哲當庭被捕　賴香伶：感受到清算

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面