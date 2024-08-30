陳佩琪移送北檢　民眾場外大罵「柯文哲貪污」：報應到了

▲陳佩琪移送北檢，民眾場外大罵「柯文哲報應到」。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州／綜合報導

檢調30日偵辦京華城弊案，前往民眾黨主席柯文哲住家、辦公室等地搜索，並將柯文哲帶回廉政署訊問，柯文哲的妻子陳佩琪也以證人身分被傳喚約談。陳佩琪約談結束後，30日晚間7點40分被移送北檢複訊，抵達北檢時突然有黑衣人在現場大罵柯文哲「報應到了」等語，被警方趕至北檢外。

檢調近日大動作偵辦京華城弊案，先是在29日約談並羈押國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，隔日（30日）更兵分多路對柯文哲的住處、台玻大樓辦公室及前副市長彭振聲住處等地展開搜索，搜索後將柯文哲帶回廉政署訊問，並以證人身分傳喚柯文哲的妻子陳佩琪到案說明。

陳佩琪30日晚間結束約談後，被移送到台北地檢署複訊，由於網紅「館長」陳之漢曾喊話，若柯文哲面臨被搜索或被帶走「將帶人包圍地檢署」，警方因此在北檢設置護欄、布署大量員警戒備，然而在陳佩琪晚間7點40分抵達北檢時，現場仍無柯文哲的支持者到場抗議。

不過現場卻有一名黑衣男子到場大罵柯文哲，嗆柯文哲「貪污幾年了」、「我揭發柯文哲貪污幾年了，為什麼不辦」、「你們（警察）在維護柯文哲貪污嗎」，也有另一位阿伯開嗆，說要在現場等館長「看有多少小草」，更嗆柯文哲「報應到了」，由於抗議者影響動線，最後被警方趕至北檢外。