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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲被廉政署約談。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭搜索，行政院政委陳時中30日對此表示，10年前很多人投票給柯文哲，抱持高度期待，誰知道10年後反差有夠大。

台灣北社晚間舉行23週年感恩餐會，前立法院長游錫堃、行政院政務委員陳時中、海基會副董事長羅文嘉、民進黨副秘書長何博文等人受邀出席。

針對民眾黨主席柯文哲因京華城案遭搜索一事，陳時中致詞時指出，10年前有很多人替柯文哲拿旗子、歡呼、投票，抱持高度期待；但誰知道10年後，竟為柯文哲可能面臨牢獄之災感到高興，這反差實在是有夠大。

陳時中指出，父親曾在他兒時談到「蓋棺論定」，亦即一個人要有信念，不論最後的變化，在閉上眼睛時，世人終究會給予評價。他強調，呼籲不要忘記自己的初心，因此未來他會繼續秉持初衷，繼續站在自己的岡位上，從健康台灣出發，讓台灣的健康更好。

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

針對兩岸議題，羅文嘉表示，兩岸和平是大家所關心的議題，台灣需要團結，因為威脅不只是機艦演習，而是每天都在台灣境內上演且沒有煙硝的統戰和認知作戰，才是對台灣最大的真正威脅。

羅文嘉強調，應對認知戰威脅，不能僅靠政府或軍隊，而是要靠民眾站出來，用鍵盤、聲音等各種方式，認知台灣的民主正受到威脅，且不要讓對方分化台灣，進而放棄已有的自由民主生活。

何博文則提到，過去美國對中國充滿幻想，認為能透過經濟的改變進而讓政權產生質變，後來美國發現此舉只會讓中國的霸權崛起，世界大環境已改變，新的大時代已來臨，相信未來台灣對於世界將越來越重要，在這個時機點，只要台灣內部團結一致，未來一定能有很好的成績。

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