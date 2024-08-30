「柯文哲被帶走調查」關鍵字衝上微博熱搜　陸網反應曝光

▲柯文哲被搜索調查，消息衝上微博熱搜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲近日被台智光、京華城和北士科三大弊案纏身，檢調30日以京華城弊案名義搜查他的住處及辦公室，並將他帶回廉政署約談。消息不但登上日韓媒體版面，連中港澳媒體也大幅報導柯文哲遭搜索約談一事，「#柯文哲被帶走調查」更登上了微博熱搜，引發網友熱議。

柯文哲遭搜索約談事件引發中港澳高度關注，除了有《香港電台》、《香港01》、《明報》、《星島日報》等多間港媒大篇幅報導外，中媒如《鳳凰網》、《環球網》、《澎湃新聞》也紛紛撰文報導，「#柯文哲被帶走調查」也登上微博熱搜，短短數小時就有超過2千多萬人次的閱讀量。

有中國網友說，「當初你選擇不合國民黨合作，注定了你就要走這條路」、「做事從來都是格局很小，一直沒搞明白，怎麼會有人欣賞柯文哲」、「不得不佩服民進黨的執行力」、「這次證據確鑿，他很難翻身了」、「人設失敗一點都不意外，藍營早就看穿他」。

由於民進黨立委王世堅近日才向柯文哲喊話，表示若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，有不少中國網友笑說，「我先去搜搜王世堅怎麼評價這事」、「王世堅會給柯送便當嗎」、「柯跑馬燈會想到王世堅嗎」、「世堅這次會罵人，世堅相信柯不會貪的」。