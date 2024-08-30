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社會 社會焦點 保障人權

曾嗆：柯文哲被帶走就包圍地檢！館長神隱了　特助忙線3hrs不回應

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲館長陳之漢曾稱，如果柯文哲被帶走，他就要撂人包圍地檢。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者戴上容／新北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，檢調30日清晨突襲柯文哲住所，經搜索4小時後於近中午時將柯文哲帶回廉政署約談。而館長陳之漢先前曾在直播中稱，如果柯文哲被搜索、帶回，將「馬上帶人去包圍地檢！」，不少網友湧入館長臉書詢問什麼時候出發，對此，記者實際聯繫館長特助，目前仍無回應。

館長曾在直播中稱，「如果到時候他們用一招，像這樣對付高虹安這樣，亂給你叫檢察官去給你搜索，把柯文哲帶回去，我說這樣，這樣我人就包圍地檢，我馬上就是...我現在人就在地檢，所有人都站出來，你給我試試看啊！」

這段影片被網友挖出後，許多網友紛紛到館長臉書留言，「阿北出事了啦！快去帶人包圍地檢署」、「哥，出發北檢了嗎」、「師傅什麼時候要去包圍地檢！」、「大a出事了，快打電話烙人包圍北檢」、「準備包圍了，阿館我準備好了！」但館長均未回應留言。

▲▼「館長」陳之漢到柯文哲新莊競總探班，並送上價值180元便當給民眾黨總統候選人柯文哲、不分區立委提名人黃國昌等人享用。（圖／記者袁茵攝）

▲「館長」陳之漢在柯文哲競選總統期間，曾赴柯文哲新莊競總探班。（資料圖／記者袁茵攝）

《ETtoday新聞雲》記者從30日下午2時30分左右傳訊館長特助，想確認館長動向，直至傍晚5時30分均未獲得回應，持續撥打館長特助電話約10多通，也只獲得機械音回覆，「親愛的客戶您好，您撥的電話忙線中，請稍後再撥，以上是訊息編號84150」，無法聯繫上人。

為避免滋生事端，中正一分局30日下午已預防性在北檢外頭架設2層圍欄，間隔至少約1公尺，讓一般民眾無法接近北檢。

▲針對柯文哲遭搜索、帶回一事，館長特助未回應。（圖／記者戴上容攝）

▲針對柯文哲遭搜索、帶回一事，館長特助未回應。（圖／記者戴上容攝）

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