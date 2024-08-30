從黨主席變落水狗！蘇一峰列「柯文哲缺點」：別再抹我是柯粉醫師

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報疑雲，胸腔內科名醫蘇一峰今（30）日發布影片表示，柯文哲從一開始得到醫界支持，到後來變成「落水狗」，實在令人不勝唏噓，但在他眼裡，柯文哲的人格缺點就是太驕傲自信、難以與人合作，因此他也勸對方再收斂一點，「能不能在最後這段人生迷途知返就看他自己的能力如何」。

蘇一峰在臉書發布影片表示，現在大眾都很關注京華城的案子，柯文哲會被羈押、交保，還是根本沒事，或多或少也代表了這個人的清廉程度。對於柯文哲一路從素人醫師變成市長、黨主席，如今卻成為「落水狗」，他認為「人格特質」是很大的關鍵。

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蘇一峰表示，柯文哲的人格特質難相處、講話機車、太過自信，且又過於相信自己人；而身為政治素人，柯文哲又將自己看得太高，或許柯文哲是醫界專家，但在民生、政治這塊，未必比其他人更專業。

蘇一峰直言，柯文哲自豪做事決策快，但實際上並沒有這麼厲害，當一個人的知識越多，就應該越謙卑，因為一旦驕傲起來，就會遠離事實、遠離成功，並且討人厭。他還說，其實陳醫師（陳佩琪）也很辛苦，成天被追著跑，但對方同樣不懂得收斂，所以也常被抓到把柄。

蘇一峰奉勸，人應該謙卑、和善，像柯文哲就比較屬於衝突性人格，不只很難合作，還易與下屬翻臉，對方「能不能在最後這段人生迷途知返就看他自己的能力如何」。此外，蘇一峰也在文中強調，「不要再抹我是柯粉醫師了，以前醫界瘋狂當柯粉的時候我就沒加入了，我一路走來沒投票給阿北過」。