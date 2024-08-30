一票人崩潰「臉書APP黑化」　以為壞掉了！內行猜1原因曝光

▲「臉書」突變成黑化版。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

臉書變成黑化版？一名網友驚訝直呼，今（30日）要開臉書APP時，發現藍底白字的LOGO，竟變成黑底藍字，讓他納悶求問「為什麼臉書黑化了？」文章曝光後，一票人狂+1，「剛看到我也嚇到了」、「早上看到以為它中毒」、「更新後就變黑了」。對此，有網友猜測可能與「iOS 18 Beta版」有關係。

一名網友在臉書《爆廢公社》急問，打開iPhone時，發現臉書APP變得不一樣，原本是白底變成黑底，白色「f」則變為藍色，讓她感到十分驚訝「為什麼臉書黑化了，求解，我有強迫症！」

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文章曝光後，引來千名網友也+1回應，底下網友也驚呼，「我的也黑了」、「剛剛重新更新就回復正常了」、「我也覺得看不舒服，聽留言的更新完，正常了舒服多了」、「黑悟空紀念版本」、「剛看到我也嚇到了」、「神話：黑臉書」、「早上看到以為它中毒」、「黑色挺好看呀」、「我覺得好看啊，怎麼用的」、「你被黑名單了」。

不過也有用戶回報，更新也還是黑化的APP，「我的更新也是一樣啊！好奇怪的顏色」、「看到這顏色我還以為壞掉了，還去重載，下載也一樣」、「更新後就變黑了」、「我的反而白化了」。

無獨有偶，也有網友在Threads發問，「我的FB變這樣，是會有什麼特別功能嗎？」其中有網友猜測，與「iOS 18 Beta版」有關係。

「TechNave中文版」也在粉專以「是Bug還是iOS 18的預告？」為標題提到，很多用戶更新就恢復面貌，但也有用戶多次刪除並重新安裝，都還是維持黑化臉書APP，而目前官方尚未做出解釋。

內文指出，黑化版APP可能是更新中的一個Bug，無意中將深色模式圖標設為預設圖標，但也有用戶猜測，傳聞iOS 18更加人性化，能自訂應用程式圖標，「這次的顏色變化可能是為iOS 18的即將發布做準備」。