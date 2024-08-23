墾管處：南灣陽傘亂象已改善！官方影片自打臉　網友留言狠酸

記者陳崑福／屏東報導

對於先前民眾在網路反映，墾丁出現業者以陽傘佔用沙灘情形，國家公園署墾丁國家公園管理處22日發新聞稿，指墾管處已偕同警政署保安警察七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，目前當地現況已有改善，墾管處也將持續強化管理。但網友同日瀏覽墾管處臉書po出的影片，依然可見南灣沙灘被插上滿滿的陽傘，拚命留言狠酸墾管處。

▲墾丁沙灘仍插滿業者陽傘。（圖／翻攝墾管處8/22臉書）

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▲墾管處會同保七總隊第八分隊員警巡察 。（圖／墾管處提供）

墾管處22日發布新聞稿強調，園區沙灘管理將以南灣模式推展至各沙灘，並在近期增訂維護沙灘整體景觀及兼顧遊憩服務需求的公告禁止事項，未來如有發生任何佔用狀況，將依「國家公園法」第十四條規定取締開罰3000元、若不改善可

但同一時間，墾管處官方臉書po出影片，「拍攝地點為「南灣沙灘」，日期：113年8月22日上午9:00

浪高低於1米（1公尺），未達管制標準，微風微浪無警示旗，無管制活動，敬請遊客於遊玩時注意自身安全。」網友發現沙灘還是一片傘海，引來逾千人網友留言。

有網友狠酸「那一根一根，我還以為是在金門海岸，防止敵人搶灘用的.....不知道怎麼經營，可以麻煩去看一下東南亞國家，觀光客要去的海灘嗎？有這些一根一根的？」、「美美沙灘插滿業者佔地為王的陽傘，國旅人數雪崩式下跌是有跡可循的，可惜了！」、「沒遊客，那一根根傘插滿插好.....是在拜天公嗎？」、「不去墾丁才是拯救墾丁」、「活該沒遊客」。