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帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪首面獎牌　嘉義市長黃敏惠：熬夜很值得

▲▼ 帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪中華隊首面獎牌 黃敏惠市長「嘉義市選手國際發光」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲帕奧跆拳道選手蕭翔文(圖左)勇奪中華隊首面獎牌  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024巴黎奧運已於8月12日圓滿落幕，緊接著上場的2024帕運是身心障礙運動員的最高殿堂，其中嘉義市籍的蕭翔文初次代表中華隊參加跆拳道男子K44級58公斤量級，便一路闖進四強賽，並在巴黎帕運台灣時間今(30)日凌晨中擊敗西班牙選手奪下銅牌，也是本次中華隊的首面獎牌。

▲▼ 帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪中華隊首面獎牌 黃敏惠市長「嘉義市選手國際發光」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲帕奧跆拳道選手蕭翔文(圖右2)獲市長黃敏惠賽前鼓勵 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠昨日密切關注賽事，也邀請市民朋友一同為翔文隔空集氣，第一時間獲知得蕭翔文選手奪牌消息，開心分享「熬夜很值得」，欣喜同時也為來自嘉義市的運動好手感到驕傲。

▲▼ 帕奧跆拳道選手蕭翔文勇奪中華隊首面獎牌 黃敏惠市長「嘉義市選手國際發光」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，來自嘉義市的優秀選手蕭翔文在帕奧賽場上努力，奪得銅牌，替嘉義爭光、替國家爭光，非常不容易！看著翔文拚全力站上世界舞台，比賽過程發揮智慧、態度沉穩、展現風度。整場比賽5分鐘，不僅掌握對手習性積極進攻，更是以犀利的旋踢成功得分晉級，最後更是沒有讓對手踢到任何一腳成功完勝，整場賽事過程非常精彩。

黃敏惠說，翔文在大學時原本準備參加國手選拔，卻因一場車禍被迫改變規劃，因右手臂神經叢損傷而無緣國手，但是家人的陪伴及教練建議下，轉當亞帕運選手，後來也更是積極努力練習，奪得金牌優異成績後，也回到母校民生國中勉勵學弟妹們，當時他進場時帶著開朗的笑容，就算在困境中遇到挫折，也不會被絕望擊倒，展現嘉義人的韌性，不斷挑戰自我，這就是嘉義永不放棄KANO的精神，就足以讓人驕傲，在國際的舞台上重新證明自己！

市府教育處表示，嘉義市積極推動各項體育活動，也努力培育優秀運動選手，嘉義市的選手近期也在多項國際賽事中取得優異的成績，相當不容易，為肯定身心障礙選手的努力，市府也在112年12月修訂體育獎勵金設置要點增列帕運獎勵金，期許蕭翔文未來能在比賽中繼續取得優異成績，展現永不放棄的KANO精神！

 
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