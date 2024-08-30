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iPhone 16新色定調「沙漠鈦金」？部落客開箱影片、爆料滿天飛

記者蘇晟彥／綜合報導

今年（2024年）蘋果秋季發表會以「It's Glow Time」（暫譯：閃耀時刻登場）作為主題，將在台灣時間10日凌晨1點正式登場。在發表會前最後10天，各種針對取代藍色的「新顏色」傳言紛紛出來，近日就有不少關於「沙漠鈦金」（Desert Titanium）的開箱文出現，讓不少果粉直呼，「感覺傳聞越來越混亂了！」

▼不少部落客、外媒爆料新顏色確定為「沙漠鈦金」。（圖／翻攝自TechBoiler YT頻道）

▲▼

根據近期各種爆料，大抵上都指向今年蘋果會將藍色換掉，以「金色」、「古銅色」的顏色取代，但針對到底是什麼顏色，隨著發表會時間越來越近，各種配件商、模組店都紛紛秀出自己的模型機，同時將最新顏色定調為「沙漠鈦金」（Desert Titanium）。

而YouTube頻道TechBoiler 也秀出自己「模型機」及配件開箱，顏色從外觀上看起來比較偏向古銅顏色，但硬要說成是「沙漠鈦金」也無法否認，不過並沒有讓人眼睛為之一亮的感覺。對此，有外媒就指出，這款的顏色比實際上之前推出過的金色更「深沉」，也有可能是iPhone 16 Pro Max獨有的顏色。

對此，不少網友看到新色紛紛強調，「有點沒質感」、「有點像是，嗯⋯⋯」，但也有不少果粉出面強調，「年初就在謠傳，感覺就是假的」、「實機才不會長這樣」

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