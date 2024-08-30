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遊客暴力騎乘不聽勸…致馬「炸肺」死亡　警方：賠3.1萬元

▲▼馬匹被遊客暴力騎乘致死。（圖／翻攝自微博／環球時報）

▲馬匹猝死。（圖／翻攝自微博／環球時報）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西豐寧扎拉營村的村支書27日表示，有遊客租借馬匹騎乘後，過度讓馬奔跑致「炸肺」死亡，遊客與馬主人發生爭執，被群眾拍下。在警方的協調下，遊客賠償馬主人7000元（人民幣，下同，約台幣3.1萬元），卻有不少網友認為是敲詐。

據《紅星新聞》報導，另一名遊客表示，「有一群遊客在23日早上9點50分左右，從豐寧縣大灘鎮扎拉營村的一家民宿，租借10匹馬並騎馬出發，11點10分到達馬道後不久，其中一匹馬死亡，騎馬的男性遊客被壓，另一位女性遊客被撞倒，兩人都受傷了。」

村支書表示，該名男遊客一直在暴力騎馬，在領隊發現馬匹出現過度勞累的現象後，勸阻遊客，但對方依然讓馬不斷奔跑，最終才導致馬匹猝死，「男遊客自稱有騎馬經驗，也是開馬場的，他們團隊有十幾人，從村子到馬死亡的地方大約有十公里，期間男子一直騎馬快速跑出隊伍再跑回，沒有讓馬停歇。」

▲▼馬匹被遊客暴力騎乘致死。（圖／翻攝自微博／環球時報）

▲遊客與馬場主人發生爭執。（圖／翻攝自微博／環球時報）

獸醫最終判定，馬匹死因為「炸肺」。影片引起熱議，有網友質疑，「馬場存在敲詐。」相關工作人員對此回應，雙方已經達成和解，具體情況仍在了解中。

一名馬術愛好者說道，「一匹健康且經常被騎乘的馬，這個強度跑死的機率不大，但如果馬在高溫下劇烈運動，在表現下降後，如騎手無視信號繼續凶狠騎馬，確實有可能導致馬肺出血去世，具體原因要看馬的健康狀況、當天的天氣、騎手是否暴力騎馬，例如是否有用鞭子狠抽馬、在馬踉蹌的情況下，依然強迫馬奔跑等。」

一名馬場主人則表示，「馬在不限速的情況下，跑十公里跑死的可能性是存在的，騎馬人不懂馬、不愛馬的情況下，讓馬一直跑，確實能把馬騎死，但也不排除馬有基礎疾病，所以很難就現在的情況，判斷責任在誰。」

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